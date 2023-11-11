快訊

東北季風影響...基隆北海岸豪雨特報 台北、宜蘭大雨

他失心瘋買MagSafe磁吸充電器驚「愈充愈熱」 網曝長期用害iPhone這1事

阿公農忙「手震」也報案…手機手表自動求救 烏龍案過半

女牙醫獲全國優良醫 蔡宛儒欣慰：病人治完滿口爛牙能再吃美食

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒，昨天獲全國醫師優良獎，是全台唯一獲獎女牙醫。圖／蔡宛儒提供
衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒，昨天獲全國醫師優良獎，是全台唯一獲獎女牙醫。圖／蔡宛儒提供

衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒，10年前抱著回饋故鄉的理念回到基隆執業，她看診之餘，長期投入推廣口腔保健知識，到各大親子館進行口腔衛教講座、口衛系學生的授課，每年辦理多場的牙醫夏令營，昨天獲全國醫師優良獎，是全台唯一獲獎女牙醫。

「有人從滿口爛牙，到很開心回來地特地至診間打招呼說：蔡主任，謝謝您喔，我終於又可以吃我愛吃的食物了。」蔡宛儒說，這是她行醫多年來最大的安慰。

在口腔衛教時很多家長常會問，小朋友牙齒表面凹凹凸凸的地方，常常都會卡東西，而且都刷不乾淨怎麼辦？就像鄰家姐姐般親切的蔡宛儒，會生動地解說，很受小朋友歡迎。

蔡宛儒說，就像沙坑玩耍的時候，手指間、掌紋細縫處，總是卡滿細沙，非常難以清理。牙齒的道理也是一樣，牙齒咀嚼的牙面，稱作「咬合面」，臼齒咬合面會有很多高低起伏的形態，可以增加咀嚼效率，但這些表面細小的紋路，不易清潔，容易成為刷牙時的死角，也是蛀牙容易發生的位置。

蔡宛儒得獎後今天表示，很榮幸能在全台牙醫師中脫穎而出，10年前，她帶著之前在台大醫院和新光醫院所習得醫術、懷著回饋故鄉服務的理念，回到了孕育她成長的基隆。一路上秉持著醫者的良善，致力於提供最好的醫療品質給予她的患者

行醫多年下來，蔡宛儒看著很多患者，有人從滿口爛牙到很開心地特地至診間打招呼，開心露出牙齒的笑容，讓她很感動。也看著超多孩子，默默一路從幼稚園的年紀，長到比她還高的青少年 ，甚至也有好幾位前牙美學、矯正的患者，定期回診時，開心地跟她分享帶著燦爛微笑的婚紗照。

蔡宛儒說，臨床醫術上，不斷努力精進自我實力，又回饋民眾，是她能在全國的牙醫師評選中，脫穎而出的原因。她期許自己秉持初衷，繼續努力讓每一位患者「從齒健康」。

衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒，昨天獲全國醫師優良獎，是全台唯一獲獎女牙醫。圖／蔡宛儒提供
衛福部基隆醫院牙科主任蔡宛儒，昨天獲全國醫師優良獎，是全台唯一獲獎女牙醫。圖／蔡宛儒提供

患者 牙齒 牙醫

延伸閱讀

「大胃王Youtuber」體驗臺南小吃 吸引新加坡遊客來找美食

台中最強杏鮑菇！ 「總站夜市」排隊小吃 只賣外酥內多汁神好吃的杏鮑菇 免費送鳳梨冰超佛心

全台最大戶外野營體驗「Wild Wild 野生活」11/18.19高雄衛武營登場

入冬進補去！ 高CP值平價羊肉爐「一鍋羊肉」480元吃到飽 新鮮羊肉片、帶骨羊肉、羊大骨、羊髓骨任你拿

相關新聞

北台灣今起4天濕涼探15度低溫 吳德榮：下周六挑戰冷氣團

今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，中央氣象署今天凌晨已發布大雨特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在...

天氣展望 氣象署：未來兩周北東明顯轉涼

中央氣象署發布月長期天氣展望（11日至24日），「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，11月底前，西北太平洋仍有熱帶擾...

北東今起濕冷、下周末顯著降溫探14度 是否冷氣團待觀察

北台灣昨天午後變天，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天東北季風將持續影響至下周二，迎風面的北部及東部為陰有短暫陣雨的...

10大癌症洗牌 肺癌躍新癌王

國健署公布二○二一年癌症登記報告，十大癌症發生人數排名大搬風，連十五年居首位的大腸癌，被過去位居第二位的肺癌擠下，肺癌躍...

三分之二肺癌者不吸菸 發生率女高於男

肺癌新發生個案人數超越大腸癌，成為台灣癌症發生人數之首。台灣肺癌發生人數攀升，醫學界認為不意外，分析與推動肺癌篩檢有關。...

本土牙醫轟衛福部 疑為波波開後門

衛福部草擬「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，規畫海外歸國的「波波牙醫」循協助偏鄉醫療管道，取得執業資格，立法院過去討論波波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。