12月假日音樂會 感恩與祝福

歲末將至，在充滿溫馨與感恩的12月，時間彷彿變得緩慢，讓人想停佇下來聆聽大自然的聲音，感受心靈的靜謐；誠摯邀請您一同來聆賞優美的音樂饗宴，感受這充滿愛和祝福的美麗月份。

由聯合系文化基金會及台灣厚道社會服務聯合會共同舉辦的假日音樂會，每週六日邀請身障藝人於HIQ褐藻生活館演出，12月2日、17日豎琴公主-鄭竹君；3日、10日陽光大男孩－盧璽文；9日、24日星檸琴聲—陳瑋寧；16日、31日優美女聲—賴婉怡；23日、30日古箏王子—周進發。

從小視網膜剝離造成全盲的鄭竹君，聽不同的音樂感受到音樂之美，讓她萌生想演奏好音樂的渴望。國二時第一次接觸豎琴，愛上美麗的樂音，學習過程經常遇到跳躍和手腳並用的困難，都努力一一克服。竹君考上夢寐以求的國立台北藝術大學，並完成個人獨奏會，期許自己透過一次次的表演，更完整分享自己的學習歷程。

陳瑋寧（藝名煒檸）自小是有智障、自閉、情緒障礙和過動等極重度多重障礙的孩子，7歲前沒有口語和咀嚼能力，半夜常獨自大笑，與人幾乎無法溝通。國三時以一指功看著簡譜學鋼琴，卻在鋼琴演奏上找到自信，更積極主動。鋼琴帶給瑋寧不一樣的人生，讓她重新面對自己與世界，找到人生努力的目標。

盧璽文是唐氏症患者，先天智能障礙、合併左耳聽障、心室中膈缺損及視力障礙；面對生命挫折不斷，樂觀的他，以鋼鐵般的毅力唸完大學，考取「銀髮族產業服務分析師」專業證照，並取得20個縣市的「街頭藝人」證照，投入關懷活動，經常到校園、安養院及孤兒院公益表演，期許能用生命感動生命。

賴婉怡因早產視神經萎縮造成視覺障礙,左眼全盲。從小熱愛古典音樂，最喜歡的音樂家是當代探戈音樂大師皮亞佐拉。雖然沒有機會接受正統的音樂教育，仍不間斷地參加合唱團，在音樂與歌聲中薰陶成長。目前為蝦米視障人聲樂團，伊甸盲人讚美二重唱等多個音樂團體成員，常參與公益音樂會，感謝社會大眾對視障朋友們的支持與鼓勵。

周進發具有典型視障者的特質，喜愛音樂和聲音，廣播中聽到古箏的聲音，深受吸引，正式學習古箏至今已25年。音樂像是一個很好的朋友，不僅是孤獨時的良伴，聽不同風格的樂曲，可以超越時空的限制，了解不同風俗民情和創作者美麗的心靈，彈奏古箏時也可以帶給別人快樂，進發覺得自己的生活充實有趣，生命很有意義。

天無絕人之路，身障音樂家面對挫折努力開走出一片天，他們將透過音符，與大家分享對生命的愛與熱情。

煒檸用心感受音樂的好，用音樂美化自己的人生。主辦單位／提供

璽文展現生命的堅韌，並投入關懷鼓勵弱勢族群。主辦單位／提供

婉怡希望將愛與生命能量的種子散播到台灣各個角落。主辦單位／提供