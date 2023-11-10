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明北台灣一口氣驟降9度 下周這時再迎入秋以來最低溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天北部白天高溫將一口氣驟降8、9度，下周一至周二清晨來到18至19度。本報資料照片
明天北部白天高溫將一口氣驟降8、9度，下周一至周二清晨來到18至19度。本報資料照片

中央氣象署表示，未來一周迎兩波東北季風，北部及東半部將迎來雨勢，尤其明、後天基隆北海岸及宜蘭地區要留意局部大雨。溫度方面，明天北部白天高溫將一口氣驟降8、9度，下周一至周二清晨來到18至19度；受另一波東北季風影響，下周五、周六北部將迎入秋以來最低溫約14度，中部也僅剩15度，提醒民眾留意。

氣象署預報員陳伊秀表示，今天下午桃園以北、宜蘭及東半部地區開始降雨，明、後天鋒面通過，加上東北季風影響，桃園以北及宜蘭有全面短暫雨，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨，花東地區則為局部短暫雨。下周一、周二桃園以北及宜蘭地區雨勢趨緩，轉為局部短暫雨。

陳伊秀指出，下周三東北季風減弱，各地雨勢皆趨緩。緊接下周四、周五又有鋒面通過，下周四迎風面北部及東半部有降雨，但下周五東北季風帶來乾空氣，雨勢趨緩，周五、周六僅剩東半部有零星短暫雨。

溫度方面，陳伊秀表示，今天北台灣高溫約有30至31度，明天至下周二鋒面及東北季風影響，北部高溫將驟降8、9度到22至24度，低溫最冷在下周一至周二清晨約18至19度，空曠地區可能再低1、2度；中南部地區日夜溫差大，明後天高溫約為30、31度，下周一中部地區約27度、南部28度，低溫則普遍為20、21度。

她也說，下周三東北季風減弱，北部回溫至26度、中南部約30。緊接下周四起又受東北季風影響，北部高溫降為23、24度，下周五、周六北部將迎入秋以來最低溫約14度，中部也僅剩15度，清晨受輻射冷卻影響可能更冷。

東北季風 高溫 宜蘭

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