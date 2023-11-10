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為偏鄉醫院留才曾三顧茅廬 醫師許振榮今獲資深典範獎

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部今舉辦「衛生福利部醫院第十屆優良暨資深典範醫師」頒獎典禮，台北醫院顧問醫師許振榮獲得「資深典範獎」。記者林琮恩／翻攝
衛福部今舉辦「衛生福利部醫院第十屆優良暨資深典範醫師」頒獎典禮，台北醫院顧問醫師許振榮獲得「資深典範獎」。記者林琮恩／翻攝

衛福部今舉辦「衛生福利部醫院第十屆優良暨資深典範醫師」頒獎典禮，台北醫院顧問醫師許振榮獲得「資深典範獎」。他從醫之初就投身兒童早療領域，於台北醫院創設兒童早療中心，並在板橋服務弱勢早療兒童超過20年；並投身偏鄉醫療，任苗栗醫院院長期間，為爭取人才不惜紆尊降卑，親赴醫師所在縣市面試。獲獎時他感嘆，公立醫院雖然「跑得慢」，但懷抱公醫使命，一定能成就大事，為醫療平權盡一份心。

許振榮民國89年起，整合復健科、精神科、小兒科、耳鼻喉科和眼科創立台北醫院兒童早療中心。他表示，當年因家長對兒童早療觀念不深，除在院內整合院內各專科醫師，也需至院外對大眾進行教育，孩子長得快，若不盡早進入醫療體系，恐會錯過黃金復健時間。

需要早療服務的孩童，許多都來自弱勢家庭。許振榮說，與其要家長個別把孩子帶至醫院，不如讓醫師走處院外，到有需要的地方看診。他與家扶基金會合作進行外展服務，在板橋家扶中心設立早療中心服務案家，至今每6周一次仍往返板橋看診，已持續超過20年。

許振榮說，需要兒童早療的孩童，主要特徵是發展遲緩，大多展現在語言能力、理解力方面，比其他孩子來得慢；或在認知方面，不易辨別物品的顏色、形狀、大小及高矮。經醫師觀察、追蹤後，常發現個案其實是亞斯伯格症、智能障礙、自閉症或腦性麻痺患者，需要醫療資源及早介入處置。

其實，許振榮的專長是心肺疾病復健。他表示，因早期心肺復健需求較少，自己先投入兒童早療，民國108年從外地回到台北醫院，才重拾這項專長。在台北醫院院長鄭舜平支持下，醫院購置心肺功能檢查特殊儀器，並整合心臟內科、外科及復健科醫師，與職能治療師等各職類人員。後來，心肺復健服務擴及運動測試，例如協助杭州亞帕運的身障選手，進行體能評估，提供訓練建議。

民國97年，許振榮離開北部，至苗栗醫院擔任副院長，民國100年至基隆任副院長後，民國103年再回到苗栗醫院擔任院長。他表示，在苗栗感受到明顯的城鄉差距，醫師不願遠赴苗栗工作，自己必須「三顧茅廬」，到醫師所在醫院附近城市面試，才有可能招募到人才。除了薪水以外，連孩子就學、醫師妻子居住是否習慣等，也都要院長親自關心。

「台灣不大，但醫療資源居然差這麼多！」許振榮說，在苗栗已做得辛苦，支援台東醫院時，更發現當地醫師留才加倍困難。在偏鄉服務的經驗，讓自己想起當初投入醫療行業的使命，醫療應該人人平等，社會弱勢、城鄉差距，都能由醫師盡力彌補、改善。

自民國78年在台大醫院擔任住院醫師至今，已從醫超過35年，今獲頒部立醫院「資深典範獎」，許振榮說，近年開始跑馬拉松，體會到漫長路途，無法投機取巧，只能不斷努力才能達標。醫療志業也是如此，需要團隊努力，一群才跑得遠。他也有感於近年私立醫院在醫療發展上突發猛進，認為公立醫院跑得慢，但懷抱公醫使命，只要不斷前進，相信也能達標。

衛福部今共頒發「優良暨資深典範醫師獎」、「台灣e院醫療諮詢服務績優獎」、「醫療影像判讀服務績優獎」三大獎項，其中「優良暨資深典範醫師獎」又分為「資深典範獎」、「優良奬」及「閃亮新人奬」3項。獲獎人員主要是由衛生福利部所屬27家醫院共計2148名醫師中遴選出60位優良暨資深典範醫師，錄取率為2.79%，資深典範獎5名、優良獎33名及閃亮新人獎22名。

醫師 台北醫院 復健

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