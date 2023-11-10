民團委託民調 七成民眾希望國健署加速審查加熱菸品

Clean Air大聯盟召集人彭華幹委託求真民調進行一項民意調查，根據調查結果顯示，將近七成民眾希望國健署盡速審查加熱菸品，使其合法上市，這樣可使長照與健保基金免於斷炊風險。

彭華幹說，立法院通過菸害防制法修正案將近十個月，已經可以上市的加熱菸品，卡關國健署，反而造成加熱菸品水貨商大發利市，水貨加熱菸為非法進口，如同私菸，政府無法課徵菸稅與菸捐，菸捐與菸稅又是長照與健保基金來源之一，最新民調顯示，將近七成民眾希望國健署盡速審查加熱菸品，讓其可以合法上市。

民調顯示高達近八成民眾支持政府課徵菸稅及菸捐，做為全民健保及長照等社福支出。將近七成民眾不知道，維持長照與健保運轉的重要資金，是來自合法販售菸品，去年政府課徵菸稅469億元，菸捐295億元，合計764億元，大多數挹注長照和健保基金。

根據財政部統計，菸稅2017年調漲，近五年挹注長照基金高達1215億元，逾占七成。今年前八個月，菸稅較去年同期短收5億元，根據政府今年預算，菸捐279億元，134億元列入全民健康保險基金。民調顯示超過九成的民眾不知道，加熱菸品味通過國健署審查，影響政府課徵菸稅與菸捐，可是水貨卻依然盛行。

這項民調調查時間為11月7日至11月8日，完成1099份成功樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點，訪問對象為全國20歲以上的一般民眾。調查方法是以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查；再依照內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡採用多重反覆加權。

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