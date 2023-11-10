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恆春半島洋蔥面積創歷史新低 「這項技術」讓蔥農看見永續希望

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
小犬颱風挾帶狂風侵襲恆春半島時，傳統土拔苗育苗田蔥苗受強風侵襲幾乎全軍覆沒，今年9月在恆春鎮大坪頂引進機械化栽植的洋蔥穴盤苗安然無恙。圖／恆春鎮農會提供
小犬颱風挾帶狂風侵襲恆春半島時，傳統土拔苗育苗田蔥苗受強風侵襲幾乎全軍覆沒，今年9月在恆春鎮大坪頂引進機械化栽植的洋蔥穴盤苗安然無恙。圖／恆春鎮農會提供

屏東恆春半島是洋蔥生產重鎮，受缺工、氣候變遷衝擊，種植面積今年創下歷史新低，官民近年聯手轉型機械化，恆春鎮農會觀察，小犬颱風挾帶狂風襲台時，傳統土拔苗育苗田蔥苗受強風侵襲幾乎全軍覆沒，9月在恆春鎮大坪頂引進機械化栽植的洋蔥穴盤苗卻安然無恙，總幹事林順和說，讓人確信這是半島洋蔥產業永續經營必走的路。

恆春半島全盛時期種植面積高達800公頃，產量佔全國過半，近年受極端氣候、土壤劣化和農村人口老化影響，洋蔥產業備受挑戰，老蔥農不是退休休耕就是轉作，種植面積今年降至創歷史新低的386公頃，農糧署輔導農會成立的洋蔥產業策略聯盟，偕手高雄農改場專家，近年陸續自國外引進新型洋蔥移植、採收、撿選等農機並加以改良，解決缺工問題。

林順和說，每年9月下旬是恆春半島洋蔥撒播育苗季節，過去農會尋找適合的育苗田，做好畦溝後，以人工撒播種子，但此時最怕強風豪雨來攪局，育苗田除須尋找地勢高、避風及避免積水田區外，也尋找砂質含量較高的土地育苗，今年偕手農改場在大坪頂引進示範機械化栽植的洋蔥穴盤苗，安然挺過小犬驚人的狂風，傳統蔥苗場幾乎無一倖免，讓人振奮。

農糧署南區分署分署長陳立儀說，農會之前經過試驗，逐漸掌握品種選擇、種子造粒、穴盤育苗、本田整地、機械移植等技術，躲過強風的關鍵技術就在穩固的穴盤育苗上，有策略聯盟成員以簡易棚架在田間以育苗盤方式育苗，未來希望建立穴盤育苗與機械移植SOP並推廣，蔥農可以自行照顧穴盤洋蔥苗，減少傳統土拔苗育苗時遭受天災損害。

林順和說，今年洋蔥穴盤育苗生長良好，本月上旬可陸續開始移植，傳統土拔苗受小犬侵襲後，還需再負擔一次種子費用（每磅7000至1萬元）重新育苗，移植期也延後；洋蔥穴盤育苗在極端氣候下，可爭取農時、減少農民損失，加上配合機械種植，解決缺工問題，洋蔥穴盤育苗與機械化種植，是恆春半島洋蔥產業永續經營必須要走的路。

小犬颱風挾帶狂風侵襲恆春半島時，傳統土拔苗育苗田蔥苗受強風侵襲幾乎全軍覆沒，今年9月在恆春鎮大坪頂引進機械化栽植的洋蔥穴盤苗安然無恙。圖／恆春鎮農會提供
小犬颱風挾帶狂風侵襲恆春半島時，傳統土拔苗育苗田蔥苗受強風侵襲幾乎全軍覆沒，今年9月在恆春鎮大坪頂引進機械化栽植的洋蔥穴盤苗安然無恙。圖／恆春鎮農會提供
小犬颱風挾帶狂風侵襲恆春半島時，傳統土拔苗育苗田蔥苗受強風侵襲幾乎全軍覆沒，今年9月在恆春鎮大坪頂引進機械化栽植的洋蔥穴盤苗安然無恙。圖／恆春鎮農會提供
小犬颱風挾帶狂風侵襲恆春半島時，傳統土拔苗育苗田蔥苗受強風侵襲幾乎全軍覆沒，今年9月在恆春鎮大坪頂引進機械化栽植的洋蔥穴盤苗安然無恙。圖／恆春鎮農會提供

洋蔥 恆春

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