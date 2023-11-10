屏東長治出現首例本土日本腦炎 7旬老翁重症入院治療

屏東縣出現今年首例本土日本腦炎確診病例，居住在長治鄉的7旬老翁住家及活動地附近有豬舍等高風險場所，他日前遭病媒蚊叮咬，於10月22日出現發燒、意識障礙等症狀，經採檢在6日確認感染日本腦炎，目前住加護病房治療中；衛生局經查，老翁近期無旅遊史，沒有相關疫苗接種史，已派員懸掛捕蚊燈、誘捕病媒蚊等緊急防治措施。

局長張秀君表示，預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，提醒民眾家中如有出生滿15個月以上的幼兒應至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症，且住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，應加強防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

衛生局提醒，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，6至7月為流行高峰，大部分人感染日本腦炎後，無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人、時、地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。