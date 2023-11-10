屏東首例！7旬翁確診日本腦炎 縣府籲加強防蚊

屏東70多歲男子確診日本腦炎，目前同住者無疑似症狀，這是屏東今年首例本土個案，縣府呼籲加強防蚊措施，適齡幼兒要施打疫苗，防疫人員已到男子居住地周邊懸掛捕蚊燈。

屏東縣府今天發布新聞稿表示，屏東縣出現今年首例本土日本腦炎確診病例，居住長治鄉的70多歲男子，發病日為10月22日，因有意識障礙、發燒等症狀至醫院就醫採檢通報，經疾病管制署實驗室檢驗於6日確認感染日本腦炎，目前住院治療中，同住者無疑似症狀。

衛生局指出，接獲通報後疫調，確診男子近期無旅遊史、無疫苗接種史，住家或活動地附近有豬舍等高風險場所，防疫人員已到男子居住地周邊懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊等緊急防治措施，同時加強對附近民眾衛教宣導及適齡幼兒日本腦炎疫苗催注。

衛生局提醒，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，大部分的人感染日本腦炎後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

縣府呼籲，民眾避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府主管機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。