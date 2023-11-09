服務台東25年提升外傷照護 馬偕蔡耀中獲醫療貢獻獎

台東馬偕醫院外科部主任蔡耀中，在台東服務25年，將馬偕外科從5科增至8科，減少台東民眾轉診辛勞，且提升重大外傷醫療照護能力，獲醫師公會全國聯合會的台灣醫療貢獻獎。

台東縣衛生局長孫國平今天代表縣長饒慶鈴，前往台東馬偕醫院貼紅榜恭賀。

馬偕醫院提供媒體資料表示，蔡耀中於民國87年到任，當時外科部僅有骨科、一般外科、神經外科、泌尿科及整形外科5個科別，蔡耀中擔任外科主任後，積極努力招聘不同專業背景的醫師，使醫院科別增至8個。

這當中包括大腸直腸外科、心臟外科與胸腔外科，不只擴大了醫院提供的專科醫療服務，也有助於台東在地鄉親避免須外轉到其他縣市就醫。

馬偕表示，蔡耀中在台東服務長達25年，經歷了醫療環境與健保制度多次變革，一直將病人置於服務核心，增進醫病關係，並帶領外科部團隊積極因應健保政策的變化，為提升台東馬偕紀念醫院重大外傷醫療照護能力，在108年擔任緊急外傷醫療負責人，成功通過「緊急醫療能力重度級急救責任醫院」評定。

孫國平表示，為提升台東縣專科醫療量能，衛生局積極爭取中央經費的補助支持，引進優秀急診醫學、整形外科、胸腔外科等專科醫師，並與蔡耀中帶領的緊急外傷照護團隊合作，整合台東縣急救責任醫院共同建立區域聯防及轉診網絡機制，確保急症患者能及時獲得治療，並提供高品質重症醫療服務，以確保台東縣外傷病患獲得最佳照護。