小心！雲林腸病毒1男嬰重症死亡 10月停課27班「疫情還在燒」

雲林縣今年發生1例腸病毒重症死亡個案，目前雖已過流行高峰，不過縣內10月因腸病毒停課的班級達27班，縣府衛生局表示，立冬後氣溫轉涼，許多家長發現幼童洗手意願大幅降低，為了降低群聚感染風險，仍需多提醒孩童勤洗手，保持良好衛生習慣。

根據衛生福利部疾病管制署統計，今年第43周（10月22至28日）全國腸病毒就診人次持續下降，且連續2周低於流行閾值，脫離流行期；實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，仍須注意學童間傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

國內今年腸病毒感染併發重症病例累計10例，均是5歲以下的幼童，其中1例是雲林縣8月通報的10個月大男嬰，因出現嗜睡等情形，送醫不治死亡，經檢驗確診腸病毒D68型。

衛生局指出，國內腸病毒疫情約每年3月下旬開始上升，5月底至6月中旬達到高峰，現在雖然已過流行期，但仍持續到校園宣導腸病毒疫情防治，縣長張麗善也赴幼兒園推廣正確洗手觀念，降低孩童染病風險。

最近早晚氣溫驟降明顯，不少家長發現孩童不願意洗手，憂心腸病毒找上門，衛生局說，疫情雖緩但絕不能掉以輕心，建議家長定期使用稀釋漂白水，消毒孩童經常接觸的物品、玩具及環境空間，並注意室內通風，若出現持續發燒、嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快等前兆病徵請立即就醫。