盤點12項姓名統計發現 這星座最愛改名、這姓氏子孫壓力最大

日前內政部發佈「全國姓名統計分析」，《遠見》彙整出12項有趣的發現。你想知道全國共有多少姓氏嗎？你知道哪個姓氏最長壽？哪個姓氏「最生產報國」「最會生」嗎？哪個星座最愛改名字？哪些村里一半以上都是同宗？快來看看，五花八門的姓名統計數據。

當嬰兒呱呱落地後，長輩就會予以命名，這個名字將伴隨孩子一生，成為與他人區別的符號或代稱，所以名字就有了個性化。當人們提起張忠謀時，就會連結到：「台積電創辦人、台灣的半導體教父」；名字代表著獨一無二的個體。

隨著世代繁衍，人口眾多，難免會有同名，甚至同姓同名的困擾。暌違五年後，今年的10月30日，內政部再次發布「全國姓名統計分析」（資料統計至2023年6月30日），《遠見》進一步彙整後，發現12項有趣的姓名統計分析。

一、台灣人口2357萬人，卻有高達1785個姓氏

全台1785個姓氏，前10大姓氏的人數便超過1233萬人，占比高達52.79％；如果是前20大姓氏，累計人口占比為68.63％，分別是陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊、許、鄭、謝、洪、郭、邱、曾、廖、賴、徐。

第一大的「陳姓」子孫到處都是同宗，共有261萬8994人，占比達11.21％，意即每1萬人當中，就有1121個人姓陳；在22個縣市中，除了在宜蘭、雲林輸給林姓，其餘20縣市都是第一大姓；林姓為第二大姓，有194萬7520人，占比8.33％，意即每1萬人中，有833個人姓林。

全國前10大姓氏人口數及百分比。擷取自內政部《全國姓名統計分析》

姓氏還是以單姓居多為1667個（人口占比99.85％）、複姓有118個（0.12％）、原住民傳統姓名以及中文原名或外文音譯者僅占0.03％。

全台前五大複姓共有2萬2201人，依序是張簡（9162人）、歐陽（7653人）、范姜（4259人）、周黃（594人）、江謝（533人）；前五大複姓居住在高雄的人數最多（8596人，占全國38.72％），其次是桃園（3616人、16.29％）、新北市（2431人、10.95％）、台北市（1930人、8.69％）。

22縣市的第一大複姓，除桃園市、新竹縣、花蓮縣為「范姜」姓氏；高雄、屏東是「張簡」外，其餘17縣市的第一大複姓都是歐陽。

全國前5大複姓人口數及百分比。擷取自內政部《全國姓名統計分析》

三、長壽老人最多的是劉姓；後代子孫壓力最大的是郭姓

台灣前20大姓氏中，90歲以上人口最多的是劉姓，占比為0.76％；老年人口（65歲以上）比率最高的前三大，分別是郭姓（18.71％）、張姓（18.61％）、徐姓（18.55％），三個姓氏不相上下。

至於哪個姓氏的後代子孫壓力最大？

從老年人口對幼年人口的老化指數來看，2017年2月底，台灣的老化指數首度破百，今年6月30日老化指數增至149.05，成長驚人；如與2015年底（老化指數92.2）相較，每百位幼年人口中，老年人口增加了56.85人。

以前20大姓氏的人口分析，郭姓的後代子孫壓力最大，老化指數達到158.64，意即每100個幼年人口中，有158.64個老人，其次是劉姓（157.68）、張姓（156.31）；許姓最低為137.29、次低的是吳姓（139.70）、黃姓（140.79）。

註：老化指數=（老年人口數╱幼年人口數）×100，即每100個幼年人口（0～14歲）相對老年人口數（65歲以上）。

四、哪些姓氏最會生孩子、將來的人口紅利較高？

全台20大人口姓氏當中，幼年人口（0～14歲）比率最高的姓氏（最會生孩子），第一名是許姓，幼年人口是6萬7327人，占許姓總人口的12.45％，再來是洪姓（4萬3706人、12.38％）、林姓（23萬9450人、12.30％）。

相比其他姓氏，這三大姓氏相對會「生產報國」，將來的人口紅利也會比較高。

五、芭比不只是娃娃，全台有25位「芭、比」真人

全台1785姓氏當中，具有「特殊關聯」的姓氏不勝枚舉，包括「東、南、西、北」「春、夏、秋、冬」「甲、乙、丙、丁」「年、月、日」「大、中、小」「多、少」「上、下」「真、假」「厚、薄」「酸、苦」「公、母」「美、憨、胖、高、富「開、閉」「一、三、五、八、九」「花、草、樹、木」「山、水、海、井、河、泉、湖」「紅、黃、藍、紫、黑、白 」；還有今年最紅的電影之一「芭比」，目前台灣有7個人姓芭、18個人姓比。

不要懷疑，上面這些「關聯字」都是姓氏，全台各有一位姓八、姓草、姓丙；各有二位性酸、姓非、姓下、姓九；各有三人姓少、姓厚；有四個姓憨……。

六、這些民眾很寂寞？僅一個人的姓氏就高達268個

全台僅有一個人的姓氏高達268個，包括或、啊、啦、盆、也、褟、礦、赦、李家、阿仲……；只有二人的有115個姓氏，例如奔、改、哇、嘟、喇、豬……；僅有三個人的姓氏有83個，包括打、箕、坪、透、鳩、種……；10個人以下的也有750個姓氏。

再摘錄一些大家比較沒聽過的姓氏，包括目、歌、甕、姥、傘、卻、輝、心、貊、泣、氏、拿、一、腰……。如果不是內政部予以統計，鮮少人會知道，原來台灣有這麼多稀少姓氏。

七、同宗超過一半的村里在哪裡？雲林縣有32個

全台有7748個村里，第一大姓的人口超過該村里一半的有71個。嘉義縣竹崎鄉白杞村的林姓鄉民就高達64.61％，意即1000人當中，就有646個同宗，都姓林；其次是雲林縣水林鄉西井村的陳姓（64.13％），再來是嘉義縣布袋鎮岱江里的蔡姓（63.2％）。

如以22縣市的分布來看，雲林縣拔得頭籌，有32個「第一大姓人口超過一半」的村里；其次是彰化縣（15個）、嘉義縣（11個）。

有趣的是，幾乎都分佈在含台中以南及金門等九縣市，北部及東部縣市都沒有這種現象。台中有1個地區、南投有5個村里、台南2個、高雄1個、屏東是3個村里。

八、高雄「劉家里」真的是劉家人的天下

統計村里名稱包含該村里人口過半的第一大姓氏，發現第一名的是高雄市湖內區的「劉家里」，有59.45％的里名都姓劉（632人）；雲林四湖鄉的林厝村，林姓人口占比為61.11％（652人）；第三名也在雲林縣的四湖村，林東村的林姓人口有497人，占比51.50％。

顯見宗親與地方區域的關聯性，也難怪村里名會直接冠上當地的「第一姓氏」。

村里名稱包含該村里人口逾半之第一大姓。擷取自內政部《全國姓名統計分析》

九、新手爸媽不要再幫孩子取這些名字了？

不少人都有過這樣的困擾：「遇到同名的同學或同事」，新手爸媽幫嬰兒命名時，可以儘量避開哪些「菜市場」名？

歷年來，最受長輩青睞的男性名字是家豪，全國有1萬4038的人叫家豪，其次依序是志明（1萬2719人）、建宏（1萬2196人）、俊傑（1萬2187人）、俊宏（1萬1189人）、志豪（1萬676人）、志偉（1萬563人）、承瀚（9726人）、冠宇（9655人）、志強（9101人）。

女生應該要避開哪些名字？全台共有3萬1879個人叫「淑芬」，再來是淑惠（3萬420人）、美玲（2萬7487人）、麗華（2萬5624人）、美惠（2萬5015人）、淑貞（2萬3904人）、雅婷（2萬3407人）、秀英（2萬3020人）、淑娟（2萬2828人）、秀琴（2萬2266人）。

有些家長傾向幫兒女取單名，目前單名人口約有51萬人，占比2.18％，女性占比較高為70.4％。全台前十大最多人取的單名是哪些？男性是傑、杰、毅、翔、靖、明、平、皓、威、偉；女性是梅、雪、敏、美、秀、玉、滿、菊、月、春。

十、同名不稀奇，同名同姓超乎想像的多

如果登高一呼「陳怡君」，全台會有5744人同時喊「有」，目前，台灣女性同名同姓最多的就是「陳怡君」。

台灣前十大的同名同姓是哪些？男性依序是陳冠宇（4021人）、陳建宏（3524人）、張家豪（2890人）、陳俊宏（2801人）、陳冠廷（2469人）、陳柏宇（2383人）、林建宏（2375人）、陳柏翰（2353人）、陳彥廷（2249人）、陳信宏（2120人）。

台灣男性前10大同姓同名人數。擷取自內政部《全國姓名統計分析》

女性前十大同名同姓的，依序是陳怡君（5744人）、林怡君（4401）、陳淑芬（3747）、張雅婷（3491）、陳美玲（3235人）、陳怡如（3121人）、陳美惠（3103人）、陳淑惠（2921）、林淑惠（2903人）、陳淑貞（2751人）。

台灣女性前10大同姓同名人數。擷取自內政部《全國姓名統計分析》

十一、爸媽最愛幫女兒取「婷婷」的疊字名

全台取疊字名的人口有6萬7571人，男性很少，僅1220人（1.8％），絕大多數都是女性。

男性前十大疊字的名字是：彬彬、安安、明明、偉偉、友友、樂樂、森森、隆隆、元元、欣欣；女性則是婷婷、玲玲、莉莉、娟娟、美美、珊珊、菁菁、盈盈、麗麗、純純。

台灣前20大取用疊字名字。擷取自內政部《全國姓名統計分析》

十二、哪個星座最愛改名字？

內政部統計十年間（2013至2022年）共有86萬1810人改過名字，累計改名最多的前三大星座，合計有23萬2107人，占比達26.93％。

全台最愛改名字的星座竟然是天秤座，共有7萬8006人改過名字（9.05％），再來是天蠍座（7萬7259人、8.96％）、處女座（7萬6842人、8.92％），三者幾乎是平分秋色。

這十年間，天秤座勇奪七次的冠軍、三次的亞軍；天蠍座拿下三次第一名、六次第二名，以及一次的第三名；改名字人數最少的是雙魚座、金牛座。

台灣全國名字變更按12星座分。擷取自內政部《全國姓名統計分析》

正因名字是個人的代稱，相信人人都渴望擁有「獨一無二」的名字，新手爸媽不妨參考內政部最新的姓名統計分析後，再決定取什麼名字，當成送給新生兒的第一份見面禮。

（本文出自2023.11.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）