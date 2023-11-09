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常點眼藥水得乾眼症？ 醫師澄清「有這成分」後果才嚴重

聯合新聞網／ 綜合報導
眼科醫師指出，如果眼藥水含有傷害眼角膜的成分，可能導致乾眼症。示意圖／ingimage
眼科醫師指出，如果眼藥水含有傷害眼角膜的成分，可能導致乾眼症。示意圖／ingimage

很多人藉由點眼藥水，讓眼睛更濕潤。不過眼科醫師林宜鴻指出，如果眼藥水的成分含有特定防腐劑，就會傷及眼角膜，如果眼角膜經常發炎恐導致乾眼症

林宜鴻醫師透露，身邊有朋友只要眼睛覺得疲勞乾澀，就會習慣點眼藥水，甚至去日本玩時還要特別去藥妝店買眼藥水，有人不安詢問「常點眼藥水會導致乾眼症嗎？」

對此，林宜鴻表示，會不會導致乾眼症，關鍵在眼藥水是否有傷害眼角膜的成分。有些眼藥水添加物很多，就要特別注意，像有部分防腐劑會傷及角膜，造成角膜表皮細胞損害、甚至會發炎，經常發炎就很有可能造成乾眼症。

他進一步說明，最常見的眼藥水防腐劑成份是Benzalkonium chloride (BAK)，這款防腐劑使用久了，可能造成角膜的破皮與發炎，甚至會導致乾眼症。後來比較晚出的各種新式防腐劑，例如：Purite® Polyquad®，這兩款相對BAK就安全很多，對於角膜破皮、發炎與乾眼症的副作用少很多。

林宜鴻提醒，最安全的選擇當然還是不加任何防腐劑的眼藥水，不過千萬不能久放，因為通常不加任何防腐劑的眼藥水會做成單支裝的，每支打開後，24小時內可以反覆使用，但是24小時之後就會過期，需丟棄不能再用。

乾眼症 防腐劑 醫師

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