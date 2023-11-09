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故宮法華經特展再現佛光山 兩館未來共推雙語圖錄

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
故宮院長蕭宗煌（左3）與佛光山主持心保和尚簽署合作意向書。記者蔡世偉／攝影
故宮院長蕭宗煌（左3）與佛光山主持心保和尚簽署合作意向書。記者蔡世偉／攝影

國立故宮博物院今天與財團法人人間文教基金會簽署合作意向書，將於2024年5月11日起於佛光山佛陀紀念館展出「法華經及其美術」特展，為期半年。佛光山住持心保和尚表示，這是故宮文物首次在佛光山展出，別具意義。故宮院長蕭宗煌表示故宮與佛光山除將共同舉辦國際學術研討會，以及出版中英雙語版圖錄外，未來佛陀紀念館也將在故宮舉辦回饋展覽。

國立故宮博物院2022年初於南部院區推出「法華經及其美術」特展，廣受回響，佛光山積極向故宮表達借展意願，今天故宮院長蕭宗煌與佛光山住持心保和尚代表兩館簽署合作意向書，將於2024年5月11日起於佛光山佛陀紀念館展出「法華經及其美術」特展，為期半年。

心保和尚致詞時表示，佛光山開山祖師星雲大師相當重視佛教文物的保存。佛光山典藏數萬件的佛教藝術品，其中佛教藏經就典藏有3大語系、16種語言、47種版本的經典，漢文大藏經最多，當然也有法華經在內。明年5月的「法華經及其美術」特展是首度故宮文物在佛光山展出，別具意義，尤以國際貴賓經常蒞臨佛館，更能傳播法華經激勵人心。

蕭宗煌院長表示，兩館簽署合作意向書，可說是「因緣俱足」，故宮典藏中有相當多重要的佛教文物，除在南、北院區規劃專廳展示陳列佛教藝術外，也會推出相關特展。「法華經及其美術」特展以故宮南院院藏宋元明法華經珍本為基礎，展出從北朝、唐代直至明清院藏器物、繪畫各類型文物，短短的半年展期參觀絡繹不絕，展出內容也如法華經這部激勵人心的經典一樣，感動了無數觀眾。

未來故宮與佛光山除將共同舉辦國際學術研討會，以及出版中英雙語版圖錄外，未來佛陀紀念館也將在故宮舉辦回饋展覽。兩館也將在藏品保存、展示、公共服務及教育推廣活動上，持續地交流與合作。 

而過去故宮文物外展都有不成文規定，那就是得安排帶槍警衛24小時戒護，因此心保和尚特別感謝高雄市政府警察局協助維安，讓展覽順利進行。也期待未來兩館緊密合作，有更多的佛教歷史文物能到佛陀紀念館展出。

佛光山住持心保和尚（左1）表示，未來將與故宮有更多緊密合作。記者蔡世偉／攝影
佛光山住持心保和尚（左1）表示，未來將與故宮有更多緊密合作。記者蔡世偉／攝影

佛光山佛陀紀念館 國立故宮博物院 文物

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