快訊

在政大校園「放狗咬人」觸法 法官裁罰金額曝光

賴清德稱義務役不會上戰場 侯友宜：他就是引戰導火線

中小學禁限手機成主流 美國佛州部分學校看到就沒收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽祖也哭泣！300新屋鄉親北上農業部 抗議設雞肉屠宰場

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
近300名桃園新屋鄉親，抗議業者在桃園新屋地區設立新式現代化雞隻屠宰場，今請來當地的信仰中心、新屋天后宮媽祖，一起到農業部陳情抗議。記者邱德祥／攝影
近300名桃園新屋鄉親，抗議業者在桃園新屋地區設立新式現代化雞隻屠宰場，今請來當地的信仰中心、新屋天后宮媽祖，一起到農業部陳情抗議。記者邱德祥／攝影

「反對笨港設立電宰廠」、「拒絕汙染、抗爭到底」、「人神共憤、媽祖也哭泣」；近300名桃園新屋鄉親，抗議業者在桃園新屋地區設立新式現代化雞隻屠宰場，今請來當地的信仰中心、新屋天后宮媽祖，一起到農業部陳情抗議，希望農業部退回業者申請，發展當地休閒觀光事業。

國人對白肉雞需求，近八年增加四成，但屠宰場被地方民眾認為是鄰避設施設立受阻；桃園市政府新屋區笨港里里長黃建興表示，新設雞隻屠宰場，一天要宰殺10萬隻雞，對交通影響大，血水廢水以饗農田灌溉，廢水影響海岸觀光，影響海岸觀光，雞毛、內臟影響地下水使用，地層下陷等，因此無法同意業者在當地設立電宰場，應傾聽民意不要設立，業者應改建觀光休閒農業設施。

桃園新屋天后宮董事長李煥昌說，這是新屋媽祖第一次為抗議出巡，要先通過董事會，還須擲筊獲得同意；屠宰場距離天后宮僅兩三百公尺，東北季風一來，那味道受不了；之前天后宮旁邊池塘魚死掉了，味道就受不了了，若屠宰場設立，對當地區民生活環境與品質有影響；當地發展觀光，是特定農業區，不是隨便可以變更。

立委黃世杰說，讓農業部聽到心聲，新屋沿海劃為休閒農業區，上月至桃市府表達疑慮及意見，今天再表達心聲，無論中央或地方政府應站在民眾這邊，廠商應尊重地方安寧等，未能達成勢必反對到底，如果審查案繼續下去，不會接受，雖然產業有需要、但位置不適當。

農業部畜牧司長張經緯表示，國內白肉雞每天有75至80 萬隻需求，國人對白肉雞的喜好，也漸漸取代其他肉品，國內確實有這樣需求，這案例從桃園市中心區，現在希望移到相對郊區新屋，設立比較符合最現代化的屠宰場，國內需求上、國人喜好上確實有需要，但每個新辦案件的申請與設立，都要符合合理性、必要性與不可替代性。

張經緯說，新設立屠宰場應該有更完善的論述，包括未來就算興辦事業審查通過，回到地方政府仍須走用地變更程序，必須充分與地方溝通，興辦事業計畫才可能往下走；任何興辦事業計畫要取得區民同意、地方支持；目前已初審過書圖以及風水廢規劃，需要補件補正程序，公文三日前已先退回桃園市政府。站在產業立場，國內新式屠宰場是有需求的。

業者回應，傳統屠宰場已難符合市場需求，因此新廠房遠離人口密集區，占地近1公頃，鄰近台61線及台15線，減少平地運輸，動線避開當地習慣用路通行；以智慧科技所打造的電宰場，採用智慧換氣系統與空氣淨化設備，不影響空氣品質；也會設立隔離綠帶；汙水符合放流標準後排放，排放口避開周圍農業灌溉渠道及周遭農地，不會有民眾擔心水質汙染的問題；會持續積極與地方溝通說明化解疑慮，爭取地方支持。

近300名桃園新屋鄉親，抗議業者在桃園新屋地區設立新式現代化雞隻屠宰場，今請來當地的信仰中心、新屋天后宮媽祖，一起到農業部陳情抗議。記者邱德祥／攝影
近300名桃園新屋鄉親，抗議業者在桃園新屋地區設立新式現代化雞隻屠宰場，今請來當地的信仰中心、新屋天后宮媽祖，一起到農業部陳情抗議。記者邱德祥／攝影
近300名桃園新屋鄉親，抗議業者在桃園新屋地區設立新式現代化雞隻屠宰場，今請來當地的信仰中心、新屋天后宮媽祖，一起到農業部陳情抗議。記者邱德祥／攝影
近300名桃園新屋鄉親，抗議業者在桃園新屋地區設立新式現代化雞隻屠宰場，今請來當地的信仰中心、新屋天后宮媽祖，一起到農業部陳情抗議。記者邱德祥／攝影

桃園 農業部 天后宮

延伸閱讀

影／新屋居民農業部陳情 抗議設置雞隻屠宰場

【專家之眼】農業部不但硬拗還戕害新聞自由

過期蛋再增150萬顆…農業部11月仍會進口雞蛋 游淑慧：這什麼邏輯？

每周喝一次 國產保久乳將納入學校午餐三章一Q食材

相關新聞

超速40公里扣牌 省道這段不到半年已65人被罰錢還扣牌

道路交通管理處罰條例修正規範超速40公里要「吊扣牌照6個月」6月30日上路，往返屏東恆春半島及台東的駕駛人，不少人最近在...

台北門戶軸線翻轉！南港轉運站2030規模超越北車轉運站

為了紓解外縣市國道客運進入台北市中心的交通壓力，台北市政府規畫有五大轉運站，其中南港轉運站商三站的南港之星公辦都更案今天...

臭蟲危機蔓延國際 專家提醒出國旅遊注意這2件事

臭蟲近期造成歐洲多國以及韓國爆發蟲害，許多公共場所、交通工具都出現其蹤跡。中興大學昆蟲系教授杜武俊說，台灣雖然有零星案例...

今注意空汙！ 冷空氣要來了 明午後變天 周末低溫下探1字頭

今天白天仍然是較暖的偏東到東南風環境，白天高溫普遍可達30度以上，日夜溫差仍大，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，受到背...

墾丁「400元雞湯僅2塊小腿」惹議 屏消保官：點餐前確認可避免

有網友在近日在Dcard論壇分享，在屏東墾丁大街一家餐廳外帶400元雞湯卻只有2支小小的棒棒腿，質疑分量太少，店家雖說明...

名醫整理「看診十不」快筆記！敲門、錄影音都是大忌

每個人都有就醫經驗，不過包含敲門、順便幫親友領藥、不要詢問手機等，其實都犯了看診大忌！「Icu醫生陳志金」在臉書貼出「門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。