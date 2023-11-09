媽祖也哭泣！300新屋鄉親北上農業部 抗議設雞肉屠宰場

「反對笨港設立電宰廠」、「拒絕汙染、抗爭到底」、「人神共憤、媽祖也哭泣」；近300名桃園新屋鄉親，抗議業者在桃園新屋地區設立新式現代化雞隻屠宰場，今請來當地的信仰中心、新屋天后宮媽祖，一起到農業部陳情抗議，希望農業部退回業者申請，發展當地休閒觀光事業。

國人對白肉雞需求，近八年增加四成，但屠宰場被地方民眾認為是鄰避設施設立受阻；桃園市政府新屋區笨港里里長黃建興表示，新設雞隻屠宰場，一天要宰殺10萬隻雞，對交通影響大，血水廢水以饗農田灌溉，廢水影響海岸觀光，影響海岸觀光，雞毛、內臟影響地下水使用，地層下陷等，因此無法同意業者在當地設立電宰場，應傾聽民意不要設立，業者應改建觀光休閒農業設施。

桃園新屋天后宮董事長李煥昌說，這是新屋媽祖第一次為抗議出巡，要先通過董事會，還須擲筊獲得同意；屠宰場距離天后宮僅兩三百公尺，東北季風一來，那味道受不了；之前天后宮旁邊池塘魚死掉了，味道就受不了了，若屠宰場設立，對當地區民生活環境與品質有影響；當地發展觀光，是特定農業區，不是隨便可以變更。

立委黃世杰說，讓農業部聽到心聲，新屋沿海劃為休閒農業區，上月至桃市府表達疑慮及意見，今天再表達心聲，無論中央或地方政府應站在民眾這邊，廠商應尊重地方安寧等，未能達成勢必反對到底，如果審查案繼續下去，不會接受，雖然產業有需要、但位置不適當。

農業部畜牧司長張經緯表示，國內白肉雞每天有75至80 萬隻需求，國人對白肉雞的喜好，也漸漸取代其他肉品，國內確實有這樣需求，這案例從桃園市中心區，現在希望移到相對郊區新屋，設立比較符合最現代化的屠宰場，國內需求上、國人喜好上確實有需要，但每個新辦案件的申請與設立，都要符合合理性、必要性與不可替代性。

張經緯說，新設立屠宰場應該有更完善的論述，包括未來就算興辦事業審查通過，回到地方政府仍須走用地變更程序，必須充分與地方溝通，興辦事業計畫才可能往下走；任何興辦事業計畫要取得區民同意、地方支持；目前已初審過書圖以及風水廢規劃，需要補件補正程序，公文三日前已先退回桃園市政府。站在產業立場，國內新式屠宰場是有需求的。