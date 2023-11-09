快訊

在政大校園「放狗咬人」觸法 法官裁罰金額曝光

賴清德稱義務役不會上戰場 侯友宜：他就是引戰導火線

中小學禁限手機成主流 美國佛州部分學校看到就沒收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超速40公里扣牌 省道這段不到半年已65人被罰錢還扣牌

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
速限60公里的台1線屏東枋山段南下455公里路段，警方有不定時移動式測速照相，統計7至10月2668件超速，其中65件超速40公里要扣照半年，提醒用路人注意速限。圖／警方提供
速限60公里的台1線屏東枋山段南下455公里路段，警方有不定時移動式測速照相，統計7至10月2668件超速，其中65件超速40公里要扣照半年，提醒用路人注意速限。圖／警方提供

道路交通管理處罰條例修正規範超速40公里要「吊扣牌照6個月」6月30日上路，往返屏東恆春半島及台東的駕駛人，不少人最近在速限60公里的台1線枋山段南下455公里路段，被移動式測速照相拍下超速逾40公里，收到罰單驚見不只罰錢，扣牌半年更影響生活；警方統計7至10月2668件超速，其中65件超速40公里，提醒用路人注意速限。

不少駕駛人在該段不慎超速40公里接到罰單，因吊扣車牌半年車子無法上路，有人心急上社群網路詢問是否有不要吊扣車牌的方法，答案都是必須忍耐半年；其他「受害人」紛紛上網分享罰錢又扣牌慘痛經驗，指醒時速100公里超速罰錢事小，超過101公里（超速41公里）扣牌6個月事大，提醒駕駛人途經台1線枋山海豚灣南下段時，務必減速至60公里以下，測速照相點在小土地公廟前，日夜間不定時出現，一恍神超速就被拍了。

枋寮警方說，台1線枋山鄉海豚灣以南至進入台9線前，台1線454至459公里路段，因周邊有大型休息站和店家，車輛進出多，不是一般的省道限速70公里，而是限速60公里，警方安排不定時、不定點的測速勤務；經統計，今年1至6月共有超速3590件，修法後7至10月2668件，其中有65件超速40公里要扣牌半年，依法可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，最高罰2萬4000元提高至3萬6000元，並當場禁止其駕駛，另規定處罰車主吊扣該汽車牌照半年。

測速 罰單

延伸閱讀

男子心急訪友駕車超速遭攔 警員查獲大量毒品法辦

駕駛近6年違規6件…宜蘭太平山遊覽車翻覆 公路局：過去有2次超速史

1婦人到院前死亡…宜蘭太平山遊覽車翻覆 肇事車定期檢驗且未查獲違規

跟死亡道路說掰掰 台南對跑山壓車路段使出精準防制策略

相關新聞

超速40公里扣牌 省道這段不到半年已65人被罰錢還扣牌

道路交通管理處罰條例修正規範超速40公里要「吊扣牌照6個月」6月30日上路，往返屏東恆春半島及台東的駕駛人，不少人最近在...

台北門戶軸線翻轉！南港轉運站2030規模超越北車轉運站

為了紓解外縣市國道客運進入台北市中心的交通壓力，台北市政府規畫有五大轉運站，其中南港轉運站商三站的南港之星公辦都更案今天...

臭蟲危機蔓延國際 專家提醒出國旅遊注意這2件事

臭蟲近期造成歐洲多國以及韓國爆發蟲害，許多公共場所、交通工具都出現其蹤跡。中興大學昆蟲系教授杜武俊說，台灣雖然有零星案例...

今注意空汙！ 冷空氣要來了 明午後變天 周末低溫下探1字頭

今天白天仍然是較暖的偏東到東南風環境，白天高溫普遍可達30度以上，日夜溫差仍大，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，受到背...

墾丁「400元雞湯僅2塊小腿」惹議 屏消保官：點餐前確認可避免

有網友在近日在Dcard論壇分享，在屏東墾丁大街一家餐廳外帶400元雞湯卻只有2支小小的棒棒腿，質疑分量太少，店家雖說明...

名醫整理「看診十不」快筆記！敲門、錄影音都是大忌

每個人都有就醫經驗，不過包含敲門、順便幫親友領藥、不要詢問手機等，其實都犯了看診大忌！「Icu醫生陳志金」在臉書貼出「門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。