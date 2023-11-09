超速40公里扣牌 省道這段不到半年已65人被罰錢還扣牌

道路交通管理處罰條例修正規範超速40公里要「吊扣牌照6個月」6月30日上路，往返屏東恆春半島及台東的駕駛人，不少人最近在速限60公里的台1線枋山段南下455公里路段，被移動式測速照相拍下超速逾40公里，收到罰單驚見不只罰錢，扣牌半年更影響生活；警方統計7至10月2668件超速，其中65件超速40公里，提醒用路人注意速限。

不少駕駛人在該段不慎超速40公里接到罰單，因吊扣車牌半年車子無法上路，有人心急上社群網路詢問是否有不要吊扣車牌的方法，答案都是必須忍耐半年；其他「受害人」紛紛上網分享罰錢又扣牌慘痛經驗，指醒時速100公里超速罰錢事小，超過101公里（超速41公里）扣牌6個月事大，提醒駕駛人途經台1線枋山海豚灣南下段時，務必減速至60公里以下，測速照相點在小土地公廟前，日夜間不定時出現，一恍神超速就被拍了。

枋寮警方說，台1線枋山鄉海豚灣以南至進入台9線前，台1線454至459公里路段，因周邊有大型休息站和店家，車輛進出多，不是一般的省道限速70公里，而是限速60公里，警方安排不定時、不定點的測速勤務；經統計，今年1至6月共有超速3590件，修法後7至10月2668件，其中有65件超速40公里要扣牌半年，依法可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，最高罰2萬4000元提高至3萬6000元，並當場禁止其駕駛，另規定處罰車主吊扣該汽車牌照半年。