墾丁「400元雞湯僅2塊小腿」惹議 屏消保官：點餐前確認可避免

有網友在近日在Dcard論壇分享，在屏東墾丁大街一家餐廳外帶400元雞湯卻只有2支小小的棒棒腿，質疑分量太少，店家雖說明所用土雞肉成本較高且分量和內用不會差太多，還是引發網友墾丁物價高、貴滷味事件翻版的酸言酸語；屏東縣政府消保官吳清宜提醒，店家價格有標示，消費者點餐前先確認分量，可避免消費爭議。

Dcard網友分享，日前和朋友到墾丁玩水後，晚上到墾丁大街某家餐廳，想說人數比較多，因此點了份大份雞湯外帶回民宿，想說是大份的，要價400元沒問題。沒想到付完錢後拿到的湯只有小小一袋，「比我家巷口包的貢丸湯還小份」，內容物一眼看去只有幾顆紅棗、蔘鬚跟2塊棒棒腿，他們和店家確認「這真的是大份的雞湯嗎？」，店家肯定的說「是」，讓人傻眼。

該文PO出後引發網友議論，有人指是「貴滷味事件翻版」、「被坑了」，「難怪大家都寧願出國」、「這樣要400，我還不如買超商的」；該家泰式料理廳業者說明，當天晚上顧客外帶點的雲南紫陶鍋蒸煮大碗雞湯，使用的雞肉是土雞肉，成本較高，分量和內用差不多，就算少，只會少一點點而已，強調20年來價格不變，菜單都標示清楚。

墾丁大街管理委員會說，2017年12月發生「貴滷味事件」後，為提升商圈形象，墾丁大街所有攤商和餐廳都清楚標示售價，容易引發爭議的單點個別品項和季節性海鮮類，也都標示出「時價」，不再出現當年滷味事件時的消費爭議狀況，當地原物料和運輸、經營成本本就偏高，盼消費者理性評論。

縣府消保官吳清宜說，自墾丁大街「貴滷味事件」後，當地商家的價格透明化，堪稱示範地；觀光地區物價有其自由市場機制，消費者能接受就好，這次引發消費爭議的是質疑外帶分量不如預期，消費者點餐前先確認分量，即可避免類似的消費爭議。