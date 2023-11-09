快訊

在政大校園「放狗咬人」觸法 法官裁罰金額曝光

賴清德稱義務役不會上戰場 侯友宜：他就是引戰導火線

中小學禁限手機成主流 美國佛州部分學校看到就沒收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

墾丁「400元雞湯僅2塊小腿」惹議 屏消保官：點餐前確認可避免

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
有網友分享在屏東墾丁大街餐廳外帶買的400元雞湯只有2支小小的棒棒腿，質疑分量太少，引發議論。圖／取自Dcard
有網友分享在屏東墾丁大街餐廳外帶買的400元雞湯只有2支小小的棒棒腿，質疑分量太少，引發議論。圖／取自Dcard

有網友在近日在Dcard論壇分享，在屏東墾丁大街一家餐廳外帶400元雞湯卻只有2支小小的棒棒腿，質疑分量太少，店家雖說明所用土雞肉成本較高且分量和內用不會差太多，還是引發網友墾丁物價高、貴滷味事件翻版的酸言酸語；屏東縣政府消保官吳清宜提醒，店家價格有標示，消費者點餐前先確認分量，可避免消費爭議。

Dcard網友分享，日前和朋友到墾丁玩水後，晚上到墾丁大街某家餐廳，想說人數比較多，因此點了份大份雞湯外帶回民宿，想說是大份的，要價400元沒問題。沒想到付完錢後拿到的湯只有小小一袋，「比我家巷口包的貢丸湯還小份」，內容物一眼看去只有幾顆紅棗、蔘鬚跟2塊棒棒腿，他們和店家確認「這真的是大份的雞湯嗎？」，店家肯定的說「是」，讓人傻眼。

該文PO出後引發網友議論，有人指是「貴滷味事件翻版」、「被坑了」，「難怪大家都寧願出國」、「這樣要400，我還不如買超商的」；該家泰式料理廳業者說明，當天晚上顧客外帶點的雲南紫陶鍋蒸煮大碗雞湯，使用的雞肉是土雞肉，成本較高，分量和內用差不多，就算少，只會少一點點而已，強調20年來價格不變，菜單都標示清楚。

墾丁大街管理委員會說，2017年12月發生「貴滷味事件」後，為提升商圈形象，墾丁大街所有攤商和餐廳都清楚標示售價，容易引發爭議的單點個別品項和季節性海鮮類，也都標示出「時價」，不再出現當年滷味事件時的消費爭議狀況，當地原物料和運輸、經營成本本就偏高，盼消費者理性評論。

縣府消保官吳清宜說，自墾丁大街「貴滷味事件」後，當地商家的價格透明化，堪稱示範地；觀光地區物價有其自由市場機制，消費者能接受就好，這次引發消費爭議的是質疑外帶分量不如預期，消費者點餐前先確認分量，即可避免類似的消費爭議。

墾丁 滷味

延伸閱讀

墾丁大街雞湯400元！僅2根棒棒腿網炸鍋 在地人嘆：垃圾店家占80%

葉全真墾丁出外景撞護欄手臂骨折 錄影喊卡工作全面停擺

網購、上餐廳都算為民服務 南投前消保官貪汙起訴

超萌梅花鹿可以餵食！墾丁「鹿境」生態園區全新規劃，還有水豚君必拍

相關新聞

超速40公里扣牌 省道這段不到半年已65人被罰錢還扣牌

道路交通管理處罰條例修正規範超速40公里要「吊扣牌照6個月」6月30日上路，往返屏東恆春半島及台東的駕駛人，不少人最近在...

台北門戶軸線翻轉！南港轉運站2030規模超越北車轉運站

為了紓解外縣市國道客運進入台北市中心的交通壓力，台北市政府規畫有五大轉運站，其中南港轉運站商三站的南港之星公辦都更案今天...

臭蟲危機蔓延國際 專家提醒出國旅遊注意這2件事

臭蟲近期造成歐洲多國以及韓國爆發蟲害，許多公共場所、交通工具都出現其蹤跡。中興大學昆蟲系教授杜武俊說，台灣雖然有零星案例...

今注意空汙！ 冷空氣要來了 明午後變天 周末低溫下探1字頭

今天白天仍然是較暖的偏東到東南風環境，白天高溫普遍可達30度以上，日夜溫差仍大，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧表示，受到背...

墾丁「400元雞湯僅2塊小腿」惹議 屏消保官：點餐前確認可避免

有網友在近日在Dcard論壇分享，在屏東墾丁大街一家餐廳外帶400元雞湯卻只有2支小小的棒棒腿，質疑分量太少，店家雖說明...

名醫整理「看診十不」快筆記！敲門、錄影音都是大忌

每個人都有就醫經驗，不過包含敲門、順便幫親友領藥、不要詢問手機等，其實都犯了看診大忌！「Icu醫生陳志金」在臉書貼出「門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。