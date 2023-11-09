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健康你我他／暖醫幫換水晶體 終結獨眼龍人生

聯合報／ 文．圖／東東（北市北投）
作者接受周昱百醫師的手術，植入新的水晶體，重啟靈魂之窗。圖／東東提供
作者接受周昱百醫師的手術，植入新的水晶體，重啟靈魂之窗。圖／東東提供

10月12日在台北榮總由眼科周昱百醫師進行30分鐘手術，術後他親切地告訴我：「手術很順利完成，你不要用力，我扶你慢慢坐起來。」周醫師以高超又細膩的手術技巧，將我的右眼球開膛破肚，取出脫位的人工水晶體，植入新的水晶體，重新開啟我的靈魂之窗。

5年前我的右眼白內障，在一家醫院置入三焦人工水晶體，期望一次擺脫近視、散光、老花的困擾，但沒多久出現視力模糊，回診幾經醫師補救無效，且視力降到0.4以下。其他眼科醫師都說，再次更換人工水晶體的危險性高，建議暫時維持現狀。

從此我的視力只有0.4，還被一層濃霧遮蔽。白天背光時只能看見人影，入夜看不見對街的人群，下階梯時看不清楚階距深度，不敢往下踏一步，過著單眼瞎子的日子。

慶幸來到台北榮總眼科，由周昱百醫師診治，確認植入的人工水晶體已脫位，必須重新植入。剎那間，我憂喜參半忐忑不安，手術真的可以恢復視力嗎？風險有多大？一連串問題全湧上心頭。

在周醫師細心的解說與安排下進行手術。果不其然，術後霧霾盡散，視力逐漸清晰，連原有的飛蚊症也消失殆盡。現在手術已滿三周，我的視力清澈鮮明，裸視功能恢復到1.0，更甚於學生時代。周醫師您重新點亮我生命的色彩。太感謝您了。

醫師 手術 視力

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