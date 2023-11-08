快訊

賣房子虛報裝修費補稅加罰200萬元 國稅局這樣查

氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

賴清德盼陸生納健保 薛瑞元：不排除明年新學年上路

氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
秋老虎明天持續發威，中央氣象署表示，西半部高溫32度、東半部29度，日夜溫差上看10度。圖／本報資料照片
秋老虎明天持續發威，中央氣象署表示，西半部高溫32度、東半部29度，日夜溫差上看10度。圖／本報資料照片

秋老虎明天持續發威，晝暖夜涼，中央氣象署表示，西半部高溫32度、東半部29度，日夜溫差上看10度。不過，後天起變天，鋒面通過及東北季風增強，氣溫如「階梯」逐日下降，北部、東北部全天濕涼，估在下周一或二，迎入秋最低溫18至19度，中部在夜晚清晨氣溫也可能下探「1字頭」，直到下周三東北季風才減弱。

中央氣象署預報員林定宜指出，明天各地仍溫暖偏熱、水氣也少，俗稱「秋老虎」發威，僅迎風面的東南部、恆春半島零星短暫雨，午後山區零星短暫陣雨。

他說，明天為「晝暖夜涼」的天氣型態，西半部高溫約32度、東半部約29度，局部地區可能更高；各地低溫21至23度，日夜溫差大，差距上看10度。

周五起變天，鋒面先通過，加上東北季風增強，北部、東北部轉濕涼，北部、東半部局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、山區有局部較大雨勢；其他地區多雲到晴，午後山區零星短暫陣雨；中南部則未受影響，但留意日夜溫差大。

林定宜表示，這波影響至下週二，期間，桃園以北、宜花東有局部短暫雨；基隆北海岸、東北部地區短暫雨；其他地區午後山區零星短暫陣雨。

他說，周五起，氣溫如同「階梯」般逐日下降，估下周一或二降至20度以下，北部、東北部迎接入秋最低溫18至19度，沿海空曠地區可能更低溫。

下周三起，東北季風減弱，東半部地區局部短暫雨；其他地區多雲到晴，午後山區零星短暫陣雨。

至於下波東北季風，預估落在17日至18日，但目前觀測不確定程度大，強度尚待觀察。

林定宜也提到，在菲律賓西方海面、關島東南方海面，目前各有1個熱帶擾動發展消消長長，仍待觀察，目前觀測路徑到台灣機率低。

東北季風 低溫 秋老虎

延伸閱讀

賈新興：台北今年10月比往年熱 入秋以來最低溫是下周這天

今立冬迎秋老虎！吳德榮：周五入秋最強東北季風報到 低溫15度以下

秋老虎暖熱到明天...氣象署：未來1周2波東北季風 轉雨又降溫

秋老虎還沒報到 周五大台北降5度、中南部日夜溫差8度

相關新聞

氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

秋老虎明天持續發威，晝暖夜涼，中央氣象署表示，西半部高溫32度、東半部29度，日夜溫差上看10度。不過，後天起變天，鋒面...

健保再不改變 台大院長示警：看不好病、看不到病恐成常態

新冠疫情落幕後，歐美先進國家出現醫護過勞、罷工，民眾有病無處看等情況。台灣醫學會理事長、台大醫院院長吳明賢表示，健保實施...

XBB新冠疫苗多一個廠牌可選！ 12月有望打到Novavax蛋白疫苗

XBB新冠疫苗已經開放全民接種，目前僅有提供莫德納廠牌的XBB疫苗。疾管署發言人曾淑慧表示，Novavax的XBB新冠疫...

賈新興：台北今年10月比往年熱 入秋以來最低溫是下周這天

今年是暖秋？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，根據台北氣象站今年10月1日至目前為止，熱的時候非常多...

太魯閣馬拉松缺水 跑者只能就地接山泉水解渴

花蓮太魯閣峽谷馬拉松每年吸引上萬人報名參加，本月4日賽事卻發生補給站無水可喝問題，有跑者太口渴，只好就地接山泉水飲用，甚...

年邁爺爺突跌倒 熊貓外送員見奶奶求救「棄車不顧伸援手」

日前有一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文感謝，她表示真心感謝一位Foodpanda的外送大哥，即時幫忙搶救家人的善心事蹟，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。