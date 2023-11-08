氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

秋老虎明天持續發威，晝暖夜涼，中央氣象署表示，西半部高溫32度、東半部29度，日夜溫差上看10度。不過，後天起變天，鋒面通過及東北季風增強，氣溫如「階梯」逐日下降，北部、東北部全天濕涼，估在下周一或二，迎入秋最低溫18至19度，中部在夜晚清晨氣溫也可能下探「1字頭」，直到下周三東北季風才減弱。

中央氣象署預報員林定宜指出，明天各地仍溫暖偏熱、水氣也少，俗稱「秋老虎」發威，僅迎風面的東南部、恆春半島零星短暫雨，午後山區零星短暫陣雨。

他說，明天為「晝暖夜涼」的天氣型態，西半部高溫約32度、東半部約29度，局部地區可能更高；各地低溫21至23度，日夜溫差大，差距上看10度。

周五起變天，鋒面先通過，加上東北季風增強，北部、東北部轉濕涼，北部、東半部局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、山區有局部較大雨勢；其他地區多雲到晴，午後山區零星短暫陣雨；中南部則未受影響，但留意日夜溫差大。

林定宜表示，這波影響至下週二，期間，桃園以北、宜花東有局部短暫雨；基隆北海岸、東北部地區短暫雨；其他地區午後山區零星短暫陣雨。

他說，周五起，氣溫如同「階梯」般逐日下降，估下周一或二降至20度以下，北部、東北部迎接入秋最低溫18至19度，沿海空曠地區可能更低溫。

下周三起，東北季風減弱，東半部地區局部短暫雨；其他地區多雲到晴，午後山區零星短暫陣雨。

至於下波東北季風，預估落在17日至18日，但目前觀測不確定程度大，強度尚待觀察。

林定宜也提到，在菲律賓西方海面、關島東南方海面，目前各有1個熱帶擾動發展消消長長，仍待觀察，目前觀測路徑到台灣機率低。