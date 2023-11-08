重新定義雪莉桶奢華新思路 格蘭路思「時淬之藝」25年亞洲珍稀首發

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承襲近150年釀造工藝，創立於1879年、座落於蘇格蘭斯貝賽（Speyside）產區的頂級威士忌品牌格蘭路思（The Glenrothes），以全新產品「時淬之藝」25年單一麥芽威士忌，再度站上精品威士忌市場浪尖，攜手台灣知名景觀設計師吳書原與擁有「亞洲最佳女主廚」榮銜的名廚陳嵐舒，以絕美沉浸式藝術體驗展「時淬之藝 品酩薈」，於台灣市場進行亞洲首發，重新定義雪莉桶奢華新思路，正面迎向席捲全球的威士忌頂級化風潮。

亞洲首發、全新包裝登場的格蘭路思18年（右）、25年，豐韻細緻的酒液融合獨樹藝格的設計概念，呈現出珍稀不凡的藝術之作。 圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣愛丁頓董事總經理黃皓茵（Helen Wong）表示：「台灣為全球最成熟的威士忌市場之一，除了品飲文化持續風行外，原酒的稀缺性與收藏價值也逐漸提升，這使得威士忌持續邁向頂級化趨勢濃厚。為了迎合這股風潮，特別推出了格蘭路思『時淬之藝』25年單一麥芽威士忌。」

格蘭路思「時淬之藝」25年具有豐韻的果香與細膩層次的酒體，散發如熟成蜜桃與茉莉花香的清甜香氣。 圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭路思女性首席調酒師Laura Rampling，將製酒視為創作頂級藝術品的過程，讓釀製不僅僅是卓越釀造工藝的實踐，更以無價的時光作為發想繆思，進而讓經歷漫長歲月淬煉的珍稀精品威士忌，成為匠心獨具的慢藝之作。

在格蘭路思沉浸式藝術體驗展「時淬之藝 品酩薈」中，景觀設計師吳書原運用植栽藝術，以蘇格蘭國花蘇格蘭薊、北國冬青、苔癬、地衣、雪松…等，呈現蘇格蘭原始地景生態；其中的主景樹雪松，更映射了格蘭路思「時淬之藝」25年的植物香氣，也充分表現出對土地的愛惜與依戀。

格蘭路思「時淬之藝」25年單一麥芽威士忌全新珍稀上市。 圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳書原表示：「人類百萬年來原本就住在遼闊的森林裡，DNA烙印著對自然的嚮往，對森林的依戀始終在內心縈繞著，抦棄裝飾看見真我，是我一向做設計的起心動念。」這次他以「ESTATE無為而盛的產地」為主軸，為格蘭路思進行獨家創作：「我其實蠻喜歡『無為而盛』這四個字，不需強加人為的感觀，讓釀造的過程頃聽自然大地的聲音，不做多餘的介入，更顯萬物的豐厚。」

在這次的作品中，吳書原將蘇格蘭高地旅行的回憶對應到島嶼自然植物群像，從北國蘇格蘭回望大航海時代的福爾摩沙，讓蒼茫的大地與野放的東亞之島，在時間軸上交織，透過土地、水、植物、空氣進行了對話。以蘇格蘭國花的蘇格蘭薊，遇上台灣野地的紫花霍香薊，讓北國冬青、苔癬、地衣，對上了島嶼的藍草、景天，與暗喻冰河純淨之水與台灣玻璃窯的玻璃膏，碰撞出新的火花。

台灣知名景觀設計師吳書原，品酩格蘭路思後大為驚豔。 圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，名廚陳嵐舒更為格蘭路思獨家打造「Speyside斯佩賽河畔」與「Timeless無價時光」兩款專屬餐點，以鴨肝、榛果、威士忌、橙花、蕈菇、法式酥皮…等元素，悉心演繹出格蘭路思的細膩優雅與知時靜待的智慧。

蟄伏珍釀四分之一世紀的格蘭路思「時淬之藝」25年單一麥芽威士忌，以酒廠私有水源淑女泉（The Lady's Well）為底蘊，其礦物質含量只有蘇格蘭製酒標準所認定之軟水的三分之一，再經歷長達11小時的慢速蒸餾，賦予酒體標誌性的細膩優雅果香。緊接著以在不同雪莉橡木桶熟陳的酒體精心勾兌，高比例的初次雪莉桶帶來雪莉酒所賦予的豐富濃郁風味，美國白橡木雪莉桶與歐洲紅橡木雪莉桶的加入，更增添不同的風味層次，創造出甜味、辛香和深度之間完美的平衡。

格蘭路思對卓越品質的追求以及對永續的堅持，也展現在全新包裝設計上。升級後瓶身的瓶頸更長，讓倒酒過程更流暢；瓶身上的隱約浮雕與透明酒標，更讓100%自然酒色在近乎可完全透視的情況下閃閃發亮。外盒採用象徵橡木桶的圓柱設計，並鐫刻格蘭路思莊園輪廓，凸顯腹地特色；外盒裡層富有紋理的青銅鏽蝕色調，則代表著時光的堆疊與等待的智慧。為追求永續，外盒及圓柱型包裝皆採紙基材質，以超過73%的回收材料製成，展現身為地球公民的良善心意。

吳書原這次的創作，以生命力極強堅忍不拔的雪松為主景樹，象徵格蘭路思在珍稀製酒工藝上的堅持。 圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了這次在台灣進行亞洲首發的格蘭路思「時淬之藝」25年單一麥芽威士忌，格蘭路思「時淬之藝」18年全新包裝，也將於2024年1月在台灣通路推出。過去的12年及Whisky Maker's Cut系列，將全球性逐步退場；未來格蘭路思將持續以最精粹的產品陣容，透過全新品牌定位、全新新品及包裝，迎向頂級威士忌珍稀化風潮。

未來格蘭路思仍將沿用與1879年一模一樣形狀的蒸餾器，透過11個小時的慢速蒸餾，來取得優雅且充滿果香的酒液。此外，遵循愛丁頓集團嚴謹的橡木桶政策，格蘭路思除了擁有豐富的雪莉桶資源，更是少數擁有專屬桶匠的酒廠。陳年於雪莉桶中的格蘭路思酒液，不加焦糖著色，讓酒液呈現原始的金黃調，格蘭路思深信，唯有如此，才能重新定義雪莉桶奢華新思路，將格蘭路思頂級藝術品般的風貌，呈現給別具視野及風範的低調奢華品味人士。

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