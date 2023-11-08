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興大開發「智慧農業前瞻預警平台」 精準灌溉可減少2成用水

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中興大學基資所特聘教授朱彥煒（右）所帶領的「AIMIA阿米亞團隊」，開發「智慧農業前瞻預警平台」。圖／中興大學提供
中興大學基資所特聘教授朱彥煒（右）所帶領的「AIMIA阿米亞團隊」，開發「智慧農業前瞻預警平台」。圖／中興大學提供

中興大學基資所特聘教授朱彥煒帶領的「AIMIA阿米亞團隊」，在國科會科創計畫支持下，開發「智慧農業前瞻預警平台」，結合人工智慧演算法辨識作物生理特徵，可即時反映水稻植株生長狀態，在10至15秒內提供使用者灌溉栽培建議，實驗證實可有效減少灌溉用水20%。今年已成功與彰化米屋企業合作，實作出6公頃的「AI低碳米」。

朱彥煒表示，水稻為台灣重要糧食，全年栽培面積約22萬公頃，是栽培面積最廣的作物，農民經常根據個人經驗判斷灌溉時機和用水量，儘管具豐富經驗的農民可生產高品質、高產量的稻米，但各地氣候相異，經驗無法複製，近來氣候變遷加劇，更讓過去建立的栽培經驗失準。

阿米亞團隊開發的「智慧農業前瞻預警平台」，是以作物生理為主的決策平台，藉影像技術取代高精密儀器，使用者透過個人智慧型手機，拍攝水稻田區照片，上傳至「智慧農業前瞻預警平台」，系統後台會將照片轉換成多樣光譜資訊，並提取重要生理特徵，運算10至15秒後回傳最適化灌溉栽培決策給使用者。

朱彥煒說，一般慣行農法灌水時間較長，透過平台最適化灌溉栽培決策，以客觀的數據協助使用者判斷灌溉的時間點及灌溉高度，可提升水資源利用效率，減少水田甲烷排放量。以全台每年稻田灌溉用水約62億噸估算，可節約逾12億噸水資源，同時節省馬達抽水耗電約1.65億元，相當於減少3.15萬噸二氧化碳排放。

此外，最適化灌溉栽培參考自國際稻米研究所，以減少水田甲烷排放30%估計，約可減少全台每年18萬噸二氧化碳排放，相當於565座大安森林公園碳吸附量。

米屋企業董事長陳肇浩說，今年1月起與興大合作，建立約6公頃的商用稻作區示範場域，在第一期稻作中約產出36公噸稻米，「智慧農業前瞻預警平台」的辨別準確率達92%，且可減少20%灌溉用水，同時產量及品質維持與慣行栽培一致，生產過程中更加省水、節能與減碳，符合ESG企業永續精神。

興大開發「智慧農業前瞻預警平台」 產學合作生產AI低碳米。圖／中興大學提供
興大開發「智慧農業前瞻預警平台」 產學合作生產AI低碳米。圖／中興大學提供

使用者 稻米 中興大學

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