今立冬高溫上看32度 氣象署：暖冬加聖嬰年不如往年低溫

今天是立冬，中央氣象署指出，因暖冬加聖嬰年影響，不如往年低溫，西半部今高溫上看32度、東半部約28度；各地留意日夜溫差差距最大達10度。周四前各地溫暖，周五起變天轉涼，預估東北季風影響至下周二或三，北台灣高溫不易逾25度、低溫約20度，花東地區亦明顯下降；中南部高溫維持28至30度，但日夜溫差明顯。

中央氣象署上午舉行天氣說明記者會，預報中心課長林秉煜表示，今天東北季風減弱，北部、東半部氣溫逐漸回升2至5度左右，西半部高溫30至32度，可見陽光露臉，東半部高溫則約28度，尤其高屏近山區高溫上看33度。各地日夜溫差大， 外出留意添加衣物。

他說，今天至明天，整體天氣相對穩定，東半部地區偶有零星降雨，西半部山區午後也偶有零星降雨。