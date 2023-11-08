今再迎秋老虎！吳德榮：周五入秋最強東北季風報到 低溫15度以下

東北季風減弱，白天氣溫回升。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在自「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起東北季風減弱、「秋老虎」再臨，白天氣溫明顯回升，全台高溫逾30度，但周五起入秋最強一波東北季風報到，下周一晚及周二早晚，全台平地最低溫可降至15度以下。

吳德榮指出， 今晨截至5：03平地最低溫為新竹寶山鄉、苗栗頭屋鄉17.0度，各地區平地最低溫約在18至20度。

最新(7日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日起至周五白天東北季風減弱、「秋老虎」再臨，各地晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，晝暖夜涼日夜溫差大。清晨中南部易有「輻射霧」，近午要防紫外線。今日各地區氣溫：北部19至31度、中部18至33度、南部20至34度、東部19至31度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五傍晚起鋒面掠過，另一波規模較大、水氣較多的東北季風逐漸南下，影響4天，為入秋以來最強一波，但離「大陸冷氣團」強度仍有段差距。

他表示，屆時北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日緩降， 周六起北台整天偏涼微冷，要注意添衣；中南部氣溫亦略降。下周一(13日)晚及周二(14日)早晚氣溫降至最低時，台北觀測站約可降至18度左右，全台平地最低溫則可降至15度以下。