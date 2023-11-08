獨／醫療院所門診暴量健保點值低 衛福部補助方式出爐

今年後疫情時代，免疫負債興起，感染病毒、細菌的患者大增，造成門診暴量，新冠確診者醫療費用，5月起也回歸健保給付，使健保點數上升、點值下降。立委楊瓊瓔本周一，於立法院社會福利及衛生環境委員會指出，今年疫情過後，基層診所就醫人數暴增，但健保點數是固定的，等於看的病人愈多，健保點值被稀釋，診所虧愈多，衛福部會如何幫助他們？

衛福部長薛瑞元表示，今年基層診所健保點值偏低，主因是今年5月開始，原先由公務預算支應的新冠確診者治療費用，轉由健保給付，病人又多至基層診所就醫，造成健保點數上升、點值下降，目前衛福部已加以討論，並研擬方案。

楊瓊瓔進一步詢問方案為何，並強調基層診所不能倒，一旦「一家倒閉恐出現骨牌效應」。薛瑞元說，方案為，基層診所於今年第一、第二季健保點數，將以疫情前、民國108年的健保點數作為計算基準，今年增加的點數部分會按季核算，補足點值的落差。

至於，補助財源從何而來？薛瑞元說，將動用健保安全準備金，目前基層診所評估約需動用6億元，這還須由健保會開會討論，至於第三、第四季還需試算。衛福部調整方案會送交健保會，並於下周三（15日）進行討論，「應該會有一個決定」。

除基層診所外，醫院也發出健保點值過低聲音。薛瑞元昨表示，下周三送交健保會的方案「診所、醫院會一起處理」。立委邱泰源周一也提到，相關方案健保會通過的機會大嗎？薛回應，「這我們心理有數」。邱表示，希望採用更有效率的方式，大家一直苦等，也不是辦法。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，衛福部日前與醫界研議，各層級醫院今年第一、第二季健保點值偏低問題。衛福部指出，今年第一、第二季健保點數，也會以民國108年的健保點數作為計算基準，增加的部分「1點以1元按季核算」，再加以其他點值平均，將補到點值0.9元，若不到0.9元，也會補足0.9元。朱說，今年第三、第四季點值尚未出爐，也希望採用第一、第二季補足方式。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，點值驟降，造成醫療院所營運危機，今年全年健保平均點值務必維持在0.9元以上，且隨著流感疫情升溫，衛福部應考量新冠、流感患者的醫療費用1點為1元，讓醫療機構有可預期的穩定收入，才能強化醫院經營韌性有足夠財源為醫護加薪，舒緩人力短缺關床的窘境，建議政府加此思考，並提供更多挹注，解決這個問題。

醫界傳出，政府考慮採用公務預算或第二預備金，將浮動點值補到0.9元。對此，薛瑞元說，今年主計總處已編列240億元公務預算挹注健保，加上部分負擔上路，且補充保費也收了不少，目前補助財源，仍先採用健保安全準備金，目前健保準備金已超過一個月，經估算相關點值補完後，也不會低於一個月，確保明年健保費率不會調升，健保費也不會調漲。