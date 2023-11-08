壯陽品7成含馬卡 醫籲找出病因才治本

秘魯「黑馬卡」坊間稱為「南美人參」，常被當成壯陽產品的成分之一。林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜指出，市售壯陽健康食品7到8成標榜含馬卡成分，有滿多病人就醫前有服用過含馬卡的保健食品，但目前沒有明確的劑量與成效證據，建議還是要找出造成勃起功能障礙的原因。

馬卡原產於南美秘魯安第斯山的高原植物，富含蛋白質、醣類、礦物質等，常被當作增強男性性功能的保健食品，陳煜說，嚴謹的醫學文獻中，對馬卡的作用不是很確定，在南美洲屬於當地的偏方。

市面上標榜壯陽或增強性功能的保健食品中，有7到8成標榜含有馬卡，陳煜表示，近8到10年內，隨著電視或網路廣告開始打出知名度，很多病人就醫前，都買過標榜含馬卡成分的成藥，不過這在台灣不是當作治療藥物，即便尚未觀察到嚴重的不良反應，民眾還是不要太仰賴。

陳煜指出，勃起性功能障礙受全身綜合表現，包含三高、糖尿病、熬夜、抽菸、喝酒，甚至年紀大、慢性病等，都有機會成為「不舉」的凶手，如果有在服用胃藥、降血壓藥、抗憂鬱藥等其他藥物，也可能受影響。

陳煜說，如果沒有找到導致勃起功能障礙的原因，就算吃藥，效果也有限，甚至可能愈吃愈無效，相反地，如果控制得好，也許就不用吃那麼大的劑量，不喜歡吃西藥的民眾，也許能吃中藥或馬卡替代，但不能把這當作唯一的治療方法，關鍵還是要找到病因。

衛福部食藥署副署長林金富指出，邊境攔截一批秘魯進口的黑馬卡，檢出違規農藥陶斯松0.05ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥陶斯松定量極限為0.03ppm，這款黑馬卡產品是近半年首次檢出不合格。