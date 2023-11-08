新生兒1成早產 朝野喊發津貼

二○二二年全年新生兒僅十三萬餘人，其中一萬三千多名寶寶為早產兒，占比達百分之十點五六，醫療照護費用驚人，吳玉琴等立委及早產兒基金會昨齊聲呼籲，政府應重視早產兒需求，給予最高十二萬元照護津貼。對此，衛福部長薛瑞元表示，不贊成直接以現金補助，如無法從健保來減輕家長負擔，將檢討以其他方法處理。

早產兒基金會董事彭純芝表示，新生兒家庭問券調查結果顯示，早產兒照護複雜，平均出生六個月自費照護費用平均十一點四萬元，比一般新生兒的二點八萬元高出近四倍，而愈早出生的早產兒花費也愈多，家長身心及經濟負擔沉重。

立委王婉諭表示，早產兒所需藥品很多屬自費項目，新生兒家庭支出超過十萬元費用，情況常見。

新生兒科醫學會秘書長鄭玫枝表示，早產兒器官尚未發育完全，常有視網膜病變、開放性動脈導管關閉、呼吸功能不良等問題，一般建議，使用療效較佳或副作用較少的自費藥品，但價格相對昂貴。

為此，與會立委及早產兒基金會建議，政府依照出生周數給予早產兒家庭定額津貼，例如，廿九周以下出生的寶寶給予十二萬元，卅周至卅三周者津貼六萬元，卅四周至卅六者則為三萬元。

是否考慮發放早產兒照護津貼？薛瑞元表示，較不贊成直接用現金補助早產兒照護，擔心部分家長拿到錢後，並未用在早產兒身上，小孩仍無法獲得妥善照護；目前傾向以健保支應醫療照護，健保之外的費用，則思考以其他方式處理。