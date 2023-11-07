和太陽活動有關！3重作用影響冬季恐生超級颱風 學者籲今明年要注意

每年5至10月為颱風旺季，主因為西北太平洋海面溫度高，有利颱風生成。國立台灣師範大學地球科學系吳朝榮教授與加州大學爾灣分校教授余進義團隊研究發現，太陽活動也會於淡季造成超級颱風，淡季的超級颱風數量與太陽黑子數高度相關，今年和明年，地球正開始進入太陽黑子活躍期，冬季超級颱風可能會變得活躍。

吳朝榮研究團隊蒐集了1945至2018年間，西北太平洋地區共402個淡季超級颱風軌跡，發現除了地球本身的氣候變化外，淡季的超級颱風數量與太陽黑子數量高度相關，在太陽黑子數最高峰的隔年，西北太平洋區域則有更多的超級颱風。

研究團隊指出，於太陽黑子的活躍時期，較強的輻射「加熱」地球表面，使平流層的大氣經向環流減弱，進而導致對流層頂部加熱，此加熱效應則降低了對流層的不穩定性，該不穩定性則減弱了信風的來源之一「哈德利環流」。

研究團隊發現，哈德利環流減弱促使東北信風減弱，再透過海氣交互作用造成東北太平洋的海溫增暖，並將此增暖的訊號傳遞到熱帶中太平洋，熱帶中太平洋增暖則減弱了赤道上的沃克環流，導致深對流區域向東移動，也減弱垂直風切，這些大氣條件均有助於秋冬颱風發展與生成。

研究團隊指出，以上的作用更使得秋冬颱風生成位置東移，有利於颱風停留在海洋上的時間加長，有更多時間吸收海洋中的能量與濕氣，於是增加颱風升級為超級颱風的可能性。整體而言，也說明為何監測太陽活動變化，有助於預測冬季颱風強度。

研究團隊進一步表示，自1990年代以來，太陽週期對淡季超強颱風的影響越來越大。今、明年地球正要進入太陽黑子活躍時期，冬季超級颱風可能變得活躍，現象不應被忽略。