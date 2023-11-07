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捐款山崩式下滑…10月銳減800萬 創世募寒士年禮經費

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
詹雅雯今與創世基金會院民家屬們一同帶植物人朋友外出曬太陽。圖/創世基金會提供
詹雅雯今與創世基金會院民家屬們一同帶植物人朋友外出曬太陽。圖/創世基金會提供

每年農曆年前，創世基金會都會舉辦「寒士吃飽30尾牙」，今年因原物料價格上漲，準備給寒士的年禮從600元漲到700元，創世基金會說，服務成本日日增加，善款收入卻山崩式下滑，單單今年10月捐款與去年比較，銳減近800萬，寒冬提早降臨，呼籲大眾伸援手加溫，讓愛與關懷不間斷。

台語歌后詹雅雯用行動力挺創世基金會，為創世募集「植物人常年服務暨第34屆寒士吃飽30送禮到家」經費，今與院民家屬們一同帶植物人朋友外出，並輕唱歌曲「底片」勉勵家屬，呼籲大眾齊心響應，接力共助服務經費，讓弱勢家庭也能在歲末之際，感受社會關懷。

她分享自己擔任一日志工跟著創世到宅護理師深入植物人家中、協助原床泡澡的經驗，對於創世照顧弱勢植物人家庭的精神與服務深受感動。詹雅雯說，當我們身陷困境時，多希望能夠得到幫助，我們也同樣有能力成為他人的救星，即使只是一點點省下來的錢，如果更多的人加入，就能夠接力傳遞無盡的溫暖。

詹雅雯也感性地說，寒士吃飽30送禮到家活動，在年前將年禮與祝福紅包親送至植物人家庭，溫暖了無數弱勢的心，做一件有意義的事情不困難，但堅持做34年卻很不容易，希望大家作伙齊心做公益。

創世基金會說，「寒士吃飽30尾牙」是創世基金會每年農曆年前關懷弱勢的重要活動，目前籌措服務經費中，但今年因原物料價格上漲，年禮從600元漲至700元，服務成本日日增加,善款收入卻山崩式下滑，創世單10月捐款與去年相比，已銳減近800萬，捐款收入驟降，持續34年的愛心運動正面臨嚴峻的挑戰，一份年禮及一份祝福紅包共1200元，盼大眾共襄盛舉。愛心專線：（02）2397-0101分機263

植物人 捐款 愛心

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