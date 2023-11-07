看電影傷眼？醫師曝在電影院「做這事」後果才嚴重

在黑暗中使用手機非常傷眼，有民眾也擔心「看電影」是否會造成眼睛危害。對此，眼科醫師林宜鴻表示，電影的光比較柔和，一般來說對眼睛傷害較小，不過他提醒在電影院看手機是不好的行為，因為只要是近距離、長時間、黑暗中觀看手機都仍是傷眼的。

林宜鴻醫師透露，今年疫情趨緩後，很多人開始回到電影院看電影，因此收到許多網友詢問「在電影院看電影傷眼嗎？」他回答指出，電影是光投影到投影幕上，再反射進到眼睛，光是比較柔和的，一般來說對眼睛傷害較小。在黑暗中看手機會傷眼，是因為黑暗中瞳孔會放大，所以3C用品射進眼睛的光量會大幅增加。光線過強可能引起眼睛疲勞、傷害視網膜的感光細胞與神經節細胞，嚴重甚至會造成黃斑部病變或青光眼。

林宜鴻醫師直言，在電影院看電影相較不傷眼，更常見的是很多人用電視、電腦或手機在看電影或追劇，不論是使用哪種3C用品，只要是近距離、長時間、黑暗中觀看，都是很傷眼的，所以在電影院看手機是不好的行為。

林宜鴻醫師也分享看電影不傷眼的方式：第一，在自然柔和的燈光，眼睛比較不容易疲勞；第二，螢幕尺寸跟觀看距離要舒適，不是螢幕越大越好，不過手機螢幕非常小，不建議拿來看電影；第三，若真的非用手機螢幕看不可，建議手機螢幕至少要離眼睛35公分以上的閱讀距離。若是追劇時環境較暗，導致瞳孔放大，使3C產品的光線顯得太強太刺眼，可用抗藍光的螢幕或是戴抗藍光的眼鏡來保護眼睛。