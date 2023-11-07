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職業駕駛怨違停新制提3建議 交部：3個月內畫足夠黃線

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
數台計程車及小客車10月31日上午前往交通部門口，抗議交通部6月底新制規定，汽車駕駛人1年內違規記點達12點，扣照2個月，認為影響生計缺乏配套。本報資料照
數台計程車及小客車10月31日上午前往交通部門口，抗議交通部6月底新制規定，汽車駕駛人1年內違規記點達12點，扣照2個月，認為影響生計缺乏配套。本報資料照

違規臨停恢復檢舉、記點新制上路，引發職業駕駛人不滿，日前更包圍交通部抗議，交通部昨與貨運及計程車業者開會，全國汽車駕駛人權益聯盟建議，在道路每100至150公尺劃設10%黃線、未劃設完成前暫緩記點制度、檢舉需有3分鐘動態影片。交通部表示，已要求地方3個月內劃設足夠黃線，至於暫緩記點制則先以聽取各方意見為主。

《道路交通安全管理處罰條例》部分修正案6月30日上路，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛，違規記點也同步加嚴，1年內達12點即吊扣駕照2個月，職業駕駛憂心衝擊生計，發動計程車包圍交通部抗議，卻也引發兩派不同意見論戰。

全國汽車駕駛人權益聯盟昨天與交通部開會表示，建議22縣市地方政府協商統一在道路每100至150公尺，劃設10%黃線，提供給職業駕駛上下客貨，並且適用於一般駕駛臨停，但禁止違停；在道路規劃未完善，劃設黃線未完成之前，暫緩實施記點制度；檢舉違規需要求檢舉人有動態3分鐘影片舉證，且有影響人車交通安全，才能舉發。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，今年8月起就陸續請地方政府規畫足夠臨停空間，上周也再次找來22縣市政府，其中台北市政府有提出，道路每100至150公尺劃設10%黃線的作法供其他縣市參考，後續也會請公路局、監理所會同地方政府視需求因地制宜劃設。今年8月至10月已盤點出全國456處，並持續增加盤點中，希望3個月內、年底前有階段性成果。

林福山也說，針對上下客貨臨停影響人車通行，現行包括路口10公尺、公車站牌、並排停車（臨停項目）等可受理檢舉，昨天開會時，業者希望受理檢舉資料要更明確，先前已有和警政署溝通，參照相關細則先以勸導為主。

另外，針對業者提供暫緩實施記點制度，林福山表示，若要暫緩則須修正裁罰細則，目前仍先以聽取各方意見為主，並持續檢討。

交通部 計程車 違停

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