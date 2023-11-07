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鏟屎官看過來！亞大研究：2過敏原女高於男 嚴重恐致命
中亞聯大醫療團隊分析近萬名患者血液過敏原發現，前三高為粉塵蟎、屋塵蟎、家塵；，其中「貓皮屑」、「狗皮屑」過敏原，女性顯著高於男性，這項研究成果獲刊在「英國生物醫學科學雜誌」國際期刊，醫師提醒，過敏嚴重恐致命，務必盡速就醫。
亞洲大學附屬醫院檢驗科主任余志強說，典型過敏性疾病包括氣喘、鼻炎、異位性皮膚炎、結膜炎、食物過敏、藥物過敏、昆蟲過敏和過敏性休克等，嚴重者有致命風險；衛福部統計，國內每年有高達355萬人次因過敏疾病就醫，患者飽受困擾，健保負擔日益沈重。
亞大醫院檢驗科團隊、亞大醫學檢驗暨生物技術學系及中國附醫臨床試驗中心合作，分析五年近萬名到院檢測過敏原者，比對國人易過敏36種物質等過敏原，研究結果日前獲發表在「British Journal of Biomedical Science」。
研究顯示，前10名過敏原分別為粉塵蟎 (41.8%)、屋塵蟎 (37.9%)、家塵(24.6%)、蟑螂混合物(17.7%)、螃蟹(12.6%)、蛤蜊(9.8%)、蝦子(9.1%)、貓皮屑(8.1%)、豬草(8%)和花生(7.8%)，且多數有1種以上過敏原；食物性過敏原前五名為螃蟹、蛤蜊、蝦子、花生和牛肉。
余志強指出，36種過敏原性別比例多呈現「男高於女」，唯獨「貓皮屑」、「狗皮屑」這兩項，反倒是顯著「女高於男」，分別為女性9.2%對上男性7.6%，以及女性7.6%對上男性6％，這一研究結果提醒養寵物的女性務必關注過敏情況，若出現過敏反應，應盡快就醫。
亞大醫院過敏免疫風濕科副院長蔡肇基強調，要緩解過敏性疾病的症狀與不適，除了藥物治療、建立良好的生活習慣外，遠離過敏原是最根本的防治，不妨先了解自身體質及過敏原，盡量避免接觸，才是最好的保健之道。
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