快訊

兒子媳婦婚變…嬤帶走未滿周歲孫顧2年11月 被控略誘判6月

家長樂了！汐止工業區蓋旗艦童書店 專家曝3優勢

韓國王牌主播孫石熙：政府最害怕的公正新聞人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鏟屎官看過來！亞大研究：2過敏原女高於男 嚴重恐致命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞大醫院研究發現，女性寵物飼主對貓狗皮屑的過敏比例顯著高於男性。圖／亞大醫院提供
亞大醫院研究發現，女性寵物飼主對貓狗皮屑的過敏比例顯著高於男性。圖／亞大醫院提供

中亞聯大醫療團隊分析近萬名患者血液過敏原發現，前三高為粉塵蟎、屋塵蟎、家塵；，其中「貓皮屑」、「狗皮屑」過敏原，女性顯著高於男性，這項研究成果獲刊在「英國生物醫學科學雜誌」國際期刊，醫師提醒，過敏嚴重恐致命，務必盡速就醫。

亞洲大學附屬醫院檢驗科主任余志強說，典型過敏性疾病包括氣喘、鼻炎、異位性皮膚炎、結膜炎、食物過敏、藥物過敏、昆蟲過敏和過敏性休克等，嚴重者有致命風險；衛福部統計，國內每年有高達355萬人次因過敏疾病就醫，患者飽受困擾，健保負擔日益沈重。

亞大醫院檢驗科團隊、亞大醫學檢驗暨生物技術學系及中國附醫臨床試驗中心合作，分析五年近萬名到院檢測過敏原者，比對國人易過敏36種物質等過敏原，研究結果日前獲發表在「British Journal of Biomedical Science」。

研究顯示，前10名過敏原分別為粉塵蟎 (41.8%)、屋塵蟎 (37.9%)、家塵(24.6%)、蟑螂混合物(17.7%)、螃蟹(12.6%)、蛤蜊(9.8%)、蝦子(9.1%)、貓皮屑(8.1%)、豬草(8%)和花生(7.8%)，且多數有1種以上過敏原；食物性過敏原前五名為螃蟹、蛤蜊、蝦子、花生和牛肉。

余志強指出，36種過敏原性別比例多呈現「男高於女」，唯獨「貓皮屑」、「狗皮屑」這兩項，反倒是顯著「女高於男」，分別為女性9.2%對上男性7.6%，以及女性7.6%對上男性6％，這一研究結果提醒養寵物的女性務必關注過敏情況，若出現過敏反應，應盡快就醫。

亞大醫院過敏免疫風濕科副院長蔡肇基強調，要緩解過敏性疾病的症狀與不適，除了藥物治療、建立良好的生活習慣外，遠離過敏原是最根本的防治，不妨先了解自身體質及過敏原，盡量避免接觸，才是最好的保健之道。

醫師蔡肇基（右）提醒，女性寵物飼主若有過敏反應，務必盡速就醫。圖／亞大醫院提供
醫師蔡肇基（右）提醒，女性寵物飼主若有過敏反應，務必盡速就醫。圖／亞大醫院提供

過敏原 皮屑 亞洲大學

延伸閱讀

改善換季過敏！一圖看懂9大抗過敏營養及保健食品應該怎麼吃

從鼻涕看身體狀況！兒科醫指鼻涕出現「1顏色」恐是癌症前兆

秋天換季過敏中醫用「貼」的治療 降低過敏、氣喘

蕁麻疹如何止癢？輕微跟中度發癢，止癢法不同！多吃一類食物緩症狀

相關新聞

護師公會續爭取加薪一萬 薛瑞元再駁「這是不可行的」

護理師流失，醫院病房陸續關閉，新光、振興、國泰等私立醫院為留住護理人力，爲護理師加薪。衛福部昨宣布，轄下26家部立醫院，...

通訊診療限縮慢性病對象 薛瑞元：不符資格者健保不付

攸關國人遠距、視距診療的「通訊診察治療辦法」將於下周正式公告、明年4月上路。基層診所醫師對此仍多有不滿，認為醫療院所將進...

東北季風增強 賈新興：下周日、下周一台北不到20度

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今起到周四天氣穩定，周五起受鋒面通過及東北季風增強，下周日到下周一...

周五起變天「冷很多」 下周一北部低溫18度

明、後天天氣穩定，大部分地區陽光露臉，不過中央氣象署提醒，因日夜溫差大，留意添加衣物。周五起另道鋒面南下，這道鋒面結構較...

他買拖鞋驚見「鞋底藏創意圖」 網笑：人人皆可成鍵盤俠

台灣製鞋業雄霸全球，正港MIT舒適夾腳拖鞋深獲民眾喜歡。日前有一名網友發文表示，他去買拖鞋時，發現一雙台灣製造的拖鞋，鞋底印著電腦的鍵盤圖，非常有創意，引發網友熱議，直呼「鍵走鞋」。

原民尋根／她29歲編織復興泰雅文化50年大夢 還生下女兒當接班人

一半泰雅血統、一半漢人血統的「人間國寶」尤瑪．達陸，今年邁入60歲，也已進入她29歲立下的傳承泰雅文化50年長程計畫第四個10年。她有感拜訪各國織者時，發現大家都是靠家族傳承編織技藝，為此在40多歲時決心生女，如今14歲女兒已是她來往國際推廣泰雅紡織的最佳幫手。 在尤瑪展出最新創作的第一屆南島藝術三年展會場，尤瑪的女兒不時伴在媽媽身邊，滿臉慧黠獨立。她笑說媽媽因為要有「繼承者」才生她，外界不少人都說這樣從小決定女兒人生方向太殘忍，「但我很開心跟媽媽一起做開心的事！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。