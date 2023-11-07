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護師公會續爭取加薪一萬 薛瑞元再駁「這是不可行的」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
護理師護士公會全聯會昨表示，仍希望護理師每月加薪1萬元，持續兩年。衛福部長薛瑞元回應，「這是不可行的做法」。記者沈能元／攝影
護理師護士公會全聯會昨表示，仍希望護理師每月加薪1萬元，持續兩年。衛福部長薛瑞元回應，「這是不可行的做法」。記者沈能元／攝影

護理師流失，醫院病房陸續關閉，新光、振興、國泰等私立醫院為留住護理人力，爲護理師加薪衛福部昨宣布，轄下26家部立醫院，從明年1月開始，隨公家機關調薪計畫加薪４％，金額約1500至2500元不等，台大、三總、北榮等公家醫院也跟進。護理師護士公會全聯會表示，仍希望護理師每月加薪1萬元，並直接匯入戶頭，持續兩年。衛福部長薛瑞元回應，「這是不可行的做法」。

薛瑞元今參與「2023全球健康福祉論壇」，於會前接受媒體聯訪表示，即便是護理師護士公會全聯會會員所在的醫院，能不能這樣做（每月加薪1萬元），「這都是個問題」。

「談到加薪，永遠不會有人說滿意、說謝謝的。」薛瑞元說，衛福部已拿出誠意，且公私立醫院也都願意，提出護理師加薪的措施，若如護理師護士公會全聯會提出，護理師每月加薪1萬元，直接匯入戶頭，持續兩年，這樣是不是說，兩年後調回現在的薪資，「這是不可行的」。

護理師 薛瑞元 衛福部 加薪

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