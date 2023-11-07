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視訊看診辦法下周公告 明年四月上路 估700萬人受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
失能、失智患者就醫不便，「通訊診察治療辦法」上路後，可在家透過視訊就醫，解決交通困擾。圖為視訊看診。記者葉信菉／攝影
失能、失智患者就醫不便，「通訊診察治療辦法」上路後，可在家透過視訊就醫，解決交通困擾。圖為視訊看診。記者葉信菉／攝影

國內遠距、視訊診療跨出一大步。衛福部長薛瑞元昨證實，「通訊診察治療辦法」將於下周公告，明年四月正式上路。新制將擴大適用對象，除原先急性後期照顧、長期照顧服務、家庭醫師收治照護、居家醫療照護、國際醫療照護，擴大至慢性病長期用藥、疾病末期照護、矯正機關收容照護、災害及傳染病等重大變故、行動不便照護等，健保署預估，至少七百萬人受惠。

立委關心 通訊診察辦法遲沒上路

立法院社會福利及衛生環境委員會昨討論民眾黨所提出「數位醫療發展條例草案」，立委賴惠員質詢指出，「通訊診察治療辦法」遲遲沒有上路，衛福部該如何發展後續的數位醫療？對此，薛瑞元表示，在今年年初「通訊診察治療辦法」預告期已結束，針對異議部分多次溝通、討論，目前已協商完成，達成共識。

依衛福部健保署統計，相關適用「通訊診察治療辦法」人數，包括居家醫療照護人數約八萬人、長照機構服務約十二萬人，而家庭醫師收治照護人數約六百萬人，領有慢性病連續處方箋的慢性病長期用藥人數更高達七百萬人，健保署醫務管理組長劉林義表示，這幾大類族群多有重疊，保守估計至少七百萬人可透過視訊方式就醫。

劉林義表示，「通訊診察治療辦法」於二○一八年發布，遲至二○二一年因新冠疫情嚴峻，以特別條例授權，開放給一般患者，截至今年三月二十日，期間累計六十六多萬件、四十六萬多名患者（以慢性疾病患者為主）視訊就醫。不過，三月迄今，取消授權，一般民眾無法透過視訊看診。

為確保明年四月順利上路，衛福部醫事司長劉越萍表示，資安認證部分，已公告相關標準，醫療院所應能在半年內完成建置；劉林義說，健保署則向行政院爭取「健康平權」計畫，四年編列預算四十五億元，第一年為四點五億元，除了建構家醫大平台，並整合診所雲端資訊系統。

薛瑞元：將協助診所資料雲端化

資訊傳輸部分為新制是否成功的關鍵，薛瑞元說，已申請科技計畫，協助診所資料雲端化，明年起試辦，不需要一家一家診所更改系統，而由健保署著手進行改善計畫。

新光醫院副院長洪子仁指出，新冠疫情期間，通訊診療利用率大幅上升，放寬使用對象及場域為未來醫療的趨勢，不過，通訊診察治療仍難以取代現有的面對面看診。

洪子仁建議，針對慢性病長期用藥、疾病末期照護、矯正機關收容照護等，盤點設備、流程，研擬完整配套，以穩健上路為優先，於上路後，逐步檢討成效，進一步考慮是否再擴大場域。

通訊診察 10類人受惠 圖／聯合報提供
通訊診察 10類人受惠 圖／聯合報提供

健保 薛瑞元 慢性病

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