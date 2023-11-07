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健康你我他／突發淋巴癌10年 回診像老友相見
我的生活起居正常，固定運動，不菸不酒，也沒任何慢性病，癌症應該不會上身。但那年卻突然發燒不止、肌肉痠痛、盜汗，到台中榮總就醫遇到血液腫瘤科主任滕傑林。
他站在病床前輕聲說，檢查診斷為淋巴癌第四期「瀰漫型大B細胞淋巴癌」，這病症在日本案例較多，台灣較缺乏這種數據，所以治癒率仍有些難度。我不了解癌症第四期是形同死亡的宣布，直到所有親友一一出現在病房裡，我的內心感到恐慌不安，難道我真的沒希望嗎？
歷經七次化療，住院一百多天，滕醫師耐心地說明治療進度，只要檢查指數有進步時都會開心告知，給我信心、每次到病房巡房時最常說：「加油！」
做完第七次化療，拖著虛弱的身體回家後，在先生及家人悉心照顧、持續運動下，逐漸恢復健康，至今已過十年了，每三個月回診中，總看到滕醫師親切的笑容，看著報告說：「嗯！肝臟、胰臟指數都正常，很好，氣色也好。」回診像與老友相見，互道關心、彼此珍重。
回想十年前和自己一樣徘徊在癌症邊緣的朋友，現已逐一往生，我還能健康的活著，如常的上班做喜歡的工作，很感謝中榮血液腫瘤科滕傑林主任，在瀕臨死亡之際，救我一命，他是我一輩子的貴人。
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