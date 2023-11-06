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明高溫降9度！迎「入秋最低溫」前先變天 一圖看降雨3變化

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
下周一至下周二，北台灣可能迎接入秋以來最低溫，跌破20度，僅18至19度，且白天高溫也僅22度。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
下周一至下周二，北台灣可能迎接入秋以來最低溫，跌破20度，僅18至19度，且白天高溫也僅22度。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

東北季風影響，中央氣象署表示，明天桃園以北、宜花偏涼，高溫從今天的32度降至23度，下降9度，到了周三至周四，又回溫至32度。周五下半天起變天，較強東北季風增強影響，尤其下周一至下周二，北台灣可能迎接入秋以來最低溫，跌破20度，僅18至19度，且白天高溫也僅22度。

中央氣象署預報員張承傳指出，受東北季風影響，明晨前迎風面水氣稍多，東半部局部短暫雨，其中東北部雨勢稍明顯，大台北可能出現零星降雨。明天白天後，水氣減少，東半部降雨機率減低，雨區範圍縮小；西半部多雲到晴，午後中南部山區零星短暫陣雨。

周三起東北季風減弱，至周四前天氣溫暖偏熱，北部高溫有機會達31至32度，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島雨勢零星。

周五鋒面通過，另波東北季風增強，預計下半天開始變天，直到下周一前，北部、東半部局部短暫陣雨；中南部不受影響，維持多雲到晴，午後山區零星短暫陣雨。

溫度方面，明天桃園以北、宜花偏涼，高溫約23至25度，其他地區稍熱27至31度，各地低溫21至24度。周三至周四，是未來一周相對暖熱日子，各地高溫31至32度。周五至下周一，東北季風影響期間，下周一北台灣低溫可能18至19度，中部略降至20度，北部高溫22至24度，中南部30度。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 高溫 低溫

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