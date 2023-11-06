本周天氣2次變化 彭啟明：下周一二將跌破20度 入秋新低溫

今年因為特別暖，今天上午熱得像夏天，不過，中午過後天氣將有變化。天氣風險公司總經理彭啟明今天中午在「彭博士觀風向」Yahoo! tv直播節目表示，這周天氣有兩波轉圜，預計下午2、3時之後鋒面會掠過台灣北部海面，北部會轉為陰偶陣雨，溫度會稍微下滑，今晚北部就會有感覺。

他說，北部周二仍維持類似天氣，溫度略降，一整天大約22至24度。周三至周五天氣又轉為穩定，周末另外一波東北季風又報到了，溫度是下滑過程，周日到下周二台北市有可能低溫跌到20度以下，「下周一、二會跌到入秋以來新低溫紀錄，但也沒到很冷地步」，但溫差變化會很有感覺。下周三起回暖轉晴。

彭啟明表示，兩波東北季風影響，這樣的天氣變化，北部和東半部比較明顯，中南部沒什麼感覺。不過，中南部下周一、二還是有可能跌到20度以下。

降雨趨勢，他說，今晚開始的這波東北季風水氣不是很多，只有迎風面東半部短暫陣雨。預期周五下半天又有東北季風報到，周五至下周二又是變化的開始，「周末開始變化是非常顯著的」。

今年冬天不冷？彭啟明說，其實冷空氣還是有的，但是在高緯度的地方，在內蒙古、外蒙古一帶溫度都降下來了。下周末台灣北部有機會降到20度，至於中國東岸有機會跌到10度以下，溫度會有變化的，「雖然是暖秋，暖秋也是會冷的」。至於之後是否還會更冷，持續保持關注。

氣溫部分，北部溫度這周會有顯著的波動，今明兩天會下滑，周三、周四又回暖，周末就是涼涼冷冷的感覺。中南部則沒有太大變化。另外，背風面的西半部空氣品質會略差一點。

至於近期有無颱風，彭啟明說，其實還有擾動在發展，但似乎發展起來的機會不是很高，「像是熄火一樣，還是要再等一下下」。的確有預測11月底可能會有颱風生成。