孕婦類固醇治療增嚴重感染機率 醫曝:足月生產風險更大

對早產跡象孕婦施打類固醇，能夠加速胎兒肺部成熟。不過，國衛院與長庚醫院最新研究發現，早產風險孕婦施打類固醇雖有益處，但出生後的新生兒嚴重感染風險將增加1.24倍，醫師表示，接受類固醇治療的孕婦有4成最終都能足月生產，且出生一年內嚴重感染風險更高，若是晚期早產應可再斟酌是否使用類固醇。

類固醇是全球使用相當長久的藥物成分，用於抗發炎、抗過敏、調節免疫等功能上，使用相當廣泛。國衛院群體健康科學研究所研究員蔡慧如指出，類固醇又被稱做美國仙丹，全球從1948年使用至今，目前研究已知長期服用類固醇將增加「白內障或青光眼」、「消化道出血或潰瘍」、「感染或敗血症」、「骨質疏鬆或骨壞」、「高血糖」、「庫欣氏症候群」、「心血管疾病」風險；兒童口服類固醇，一個月內消化道出血風險增1.4倍、敗血症增2倍、肺炎增2.2倍。

林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師姚宗杰表示，根據2008年至2019年健保資料庫統計，台灣有11%孕婦有早產風險，4萬5千位孕婦曾接受過類固醇治療。針對孕期未滿34周產婦，通常建議施打類固醇以保護胎兒，加速胎兒肺部成熟，降低新生兒呼吸窘迫症候群及死亡率。

「過去醫界都認為短期使用類固醇並無風險。」姚宗杰指出，但根據研究顯示，孕婦若因早產因素曾接受過類固醇療程，產下的新生兒一年內嚴重感染風險較未施打類固醇者風險高出1.24倍，敗血症增加1.52倍、肺炎增1.22倍和急性腸胃炎也增加1.35倍。以嚴重感染為例，未施打類固醇族群中發生率為千分之8.65，施打類固醇者發生率則為千分之14.72。

不僅如此，足月生產的新生兒，孕婦產前若有接受過類固醇治療，疾病風險更高出早產兒。姚宗杰表示，台灣婦產科醫師安胎技術相當厲害，許多預估早產的胎兒最終都能順利到足月生產，但中間孕婦若有接受過類固醇治療，嚴重感染、敗血症、肺炎、急性腸胃炎罹患機率都高於早產兒，整體來說就像股票「短多長空」，短期確實有好處，但長期觀察卻有更高的風險。

姚宗杰說，類固醇的使用對於早產孕婦來說依舊「利大於弊」，但統計發現有四成預估的早產兒最終都能足月生產，尤其35至36周的「晚期早產兒」是否真的有施打類固醇的必要性，應再斟酌使用。