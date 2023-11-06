立冬進補將到 60歲男愛吃鍋物心肌梗塞急做心導管手術
季節轉換日夜溫差近10度，容易造成血管收縮，增加心臟病或中風急性發作的風險，大甲李綜合醫院心臟內科主治醫師江孟橙提醒，有心血管疾病的患者要注意，日前一名60多歲男子平日愛吃鍋物，飲食不忌口，不知自己有高血壓，上班時突然胸悶感到不適立即送醫，檢查後是心肌梗塞緊急做心導管手術，救回一命。
本周三是立冬，江孟橙提醒立冬進補補過頭，恐怕更容易造成心血管疾病；他表示，這名患者自述胸悶不舒服已經兩天，剛開始不以為意，忍痛上班，但胸口劇痛愈來愈嚴重，還猛盜汗，痛到幾乎無法忍受，伴隨著呼吸困難，才丟下工作馬上到醫院就醫，檢查後發現是心肌梗塞，在黃金時間內，馬上緊急開刀手術置放支架，經過治療、用藥後，已經脫離險境，身體也逐漸恢復中。
江孟橙表示，這名患者平時不注意自己血壓，也沒有定期做健康檢查，住院後抽血，總膽固醇超過240mg/dl，俗稱壞膽固醇的低密度膽固醇也超過正常值130mg/dl的1.5倍，他提醒患者，日後在飲食上必須要更加控制，遵從醫囑按時服藥、按時回診，抽血再追蹤，更要控制膽固醇，避免再度復發。
江孟橙表示，罹患心血管疾病的患者，在日夜溫差近10度的季節，更要特別注意，飲食也要控制。特別在立冬時，很多人喜歡進補、吃火鍋，在大快朵頤進補時，卻忽略自己身體狀況。
他說薑母鴨、燒酒雞等鍋物，多半含有米酒，喝了含酒精的熱湯，萬一患者血管比較脆弱，在血管大幅度的收縮下，便很容易誘發心肌梗塞或中風等致命的心血管疾病。
江孟橙提醒，罹患高血壓的患者，服用降血壓藥和防治血栓的抗凝血劑病患，進補吃鍋時更要注意血壓變化，避免血壓突然升高暴衝，一般健康的民眾，如果常吃鍋進補、取暖，在吃進過多高鹽、高油、高熱量的食物，會讓身體負擔更大。
江孟橙表示，心肌梗塞前兆通常身體會出現警訊，例如會胸悶、胸痛、盜汗，常有換氣困難的感受，也會無故的心絞痛，急性症狀會因呼吸不順而冒冷汗，時間持續達15分鐘以上，如果沒有緩解就該立刻就醫。
心肌梗塞患者在進行手術，置放支架後，一定要控制飲食、維持健康的生活習慣，每天至少兩天量血壓，控制在正常血壓值應等於或小於120/80mmHg內，否則很有可能會再復發。
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