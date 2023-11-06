小林滅村喪3孩 試管生回雙胞胎

國內每年約有近萬名試管嬰兒誕生，上萬名試管寶寶家庭昨齊聚台中市政府前同歡，3度創下世界紀錄。其中，原居住在高雄縣甲仙鄉小林村的陳振榮夫妻，在八八風災中喪失3名孩子，在茂盛醫院院長李茂盛無償協助下，成功生回一對雙胞胎，如今已6歲。

台灣連9年出生人口數下降，去年僅13.8萬人出生，許多青年晚婚晚孕，人工生殖醫療需求持續增加，政府2021年7月實施「擴大試管補助方案」，讓新生兒人口數成長9.3%，現在全台灣每15名，就有1名試管嬰兒。

中華民國不孕症基金會昨在台中市府廣場舉辦「2023萬人試管寶寶回娘家暨世界親子歡樂城」活動，不孕症權威醫師李茂盛說，茂盛醫院在全球已有逾3.5萬名試管寶寶，110年試管嬰兒達到5283位，全台每3位新生兒就有1個茂盛試管寶寶；醫院運用「AI人工智慧試管技術」，提高平均懷孕率達7成，高於國內平均的3成5。

54歲的陳振榮與妻子鄭秀珍居住在小林村，八八風災摧毀了家園，奪走3名寶貝孩子；歷經傷痛的他們花了1年多，做了數次試管嬰兒，卻都無疾而終，李茂盛知悉後無償協助，首次就喜獲「雙胞胎」，成功將孩子「生回來」，至今已成長為健康活潑的2名6歲男童。

中市衛生局長曾梓展表示，我國約每7對夫妻中就有1對夫妻不孕，為減輕不孕夫妻的經濟負擔，國健署2021年7月起補助擴大試管嬰兒補助方案，低收及中低收入戶每次補助15萬元、一般夫妻首次申請補助上限為10萬元。