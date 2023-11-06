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藝文雜誌困境 「大誌」銷售員疫情幾消失

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

相較財經等資訊性雜誌，藝文雜誌更強調閱讀的「手感」和儀式感，卻無法自外於數位化浪潮。出刊十三年的台灣古典音樂雜誌ＭＵＺＩＫ於三年前率先「全面數位化」，創辦逾半世紀，被譽為「城市藝文聖經」的英國雜誌Time out，去年也宣告最原始的倫敦版不再發行纸本，震驚國際。

疫情前，街友於台灣街頭販售的藝文雜誌「The Big Issue Taiwan 大誌」，是十四年前自倫敦社會企業the big issue引進的「街報」，聘街友擔任街頭販售員，所得一半歸街友，協助其自立更生。然而疫情後，包括倫敦和台北的街頭販售員幾乎消失，正反映國內外紙本藝文雜誌面臨轉型的困境。

新冠疫情期間，The Big Issue倫敦總部因應街頭販售員無法販售，改成線上訂閱，再把一半營收轉給銷售員；因人們疫後不再購買紙本刊物，使他們面臨更大挑戰，The Big Issue一度傳出售品牌。

The Big Issue Taiwan 大誌雜誌總編輯李取中，已先暫停旗下另一份藝文周報「週刊編集」，但仍保持「大誌」的每月纸本發行，並準備訓練新一批街頭販售員，讓「大誌」重返街頭。

對紙本媒體抱持熱情與信心的李取中表示，從「媒體」的角度出發，纸本仍是跟讀者保持緊密溝通的重要媒介，「每一張照片和每一段文字的擺放，都代表不同的意義」，他認為纸本和網站各有各的功能，「並存」是最好的模式。

倫敦 疫情

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