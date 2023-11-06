司機去考試衝擊99班次 台鐵人力短缺窘境未解

台鐵局共有二九七位司機員報考今年交通事業鐵路人員升資考試，經調度仍有約六十名司機員缺口，台鐵因此宣布今、明兩天，共八十六班區間車停駛、十三班次縮短行駛，其中集集線兩天全線停駛。台鐵產業工會與學者皆分析，此事凸顯台鐵人力短缺問題未解，變相犧牲乘客權益，距離公司化不到兩個月前夕，簡直自損商譽。

台鐵局明天、周二有多列次區間車、區間快停駛，總計非對號列車86列次及截短13列次。圖／取自台鐵局官網 考試院考選部本月四日至六日辦理「一一二年交通事業鐵路人員升資考試」，台鐵局表示，台鐵司機員共二九七人報考，影響考試期間的乘務人力；經調整司機員預備人力、未報考司機員例假、跨單位人力支援，駕駛督導人力支援列車駕駛工作，及優先停駛考試當日貨物列車、試運轉及專開列車等措施後，不足的乘務人力仍約六十人。

台鐵局解釋，為降低客運服務衝擊，預定今天停駛非尖峰時段西部幹線、東部幹線區間車、區間快車、集集線區間車等共六十三列次，並截短行駛區間車共十三列次；明天則停駛集集線區間車共廿三列次。由於集集線今、明全線停駛，台鐵於二水站至車埕站間，啟動公路客運接駁轉乘服務，要前往集集線的旅客可至二水站搭乘。

由於司機員參加考試，台鐵就得停駛、截短區間，引發議論。台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，台鐵人力短缺問題未解，以致一項考試就使乘車調度出問題，進而犧牲乘客交通權益，司機員變相「依法休假」，當然是一大警訊，台鐵要深切檢討。

朱智宇說，近年已鮮少聽聞類似事情，即使過去有前例，台鐵在轉型掛牌為公司前夕，仍困在公務機關格局，令人匪夷所思。他說，高鐵運量蒸蒸日上，台鐵卻無法搶到客人，甚至還沒拿出更好服務水準、建立民眾信心前，就先自損顏面，打擊商譽。

消基會交通委員會召集人李克聰說，此事再凸顯台鐵人力缺乏窘境，並損及乘客權益，在公司化前夕絕非好現象，建議台鐵務必及早因應，減少營運不確定。