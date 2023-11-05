「隱眼沖洗液」標榜免手搓 清潔有效？食藥署這樣建議

現代人為了造型或工作、念書方便，習慣性佩戴隱形眼鏡，若並非購買日拋型的隱形眼鏡，「清潔」就相當重要，市面上更有標榜「免手搓」的清潔液，相當適合繁忙的現代人。不過，食藥署提醒，隱形眼鏡清潔液、保養液都有各自功效，建議還是不要偷懶，好好搓洗保護自己的靈魂之窗。

隱形眼鏡雖然方便，但若是清潔不當可能造成眼睛的損傷。食藥署指出，隱形眼鏡清潔、保養液屬於「第二級醫療器材」，可依照功能分為清洗鏡片的「清潔液」、沖洗鏡片的「生理食鹽水」、浸泡及消毒鏡片的「保存液」、去蛋白的「酵素液」，都是幫助隱形眼鏡做好完整清潔的產品。

食藥署指出，配戴隱形眼鏡時，鏡片會接觸人體眼睛及外界空氣，一段時間後會有髒污、油脂、蛋白質沉積物，這些殘留在鏡片上的物質，可能會使眼睛的氧氣供應較低、眼睛乾澀，造成角膜新生血管，或直接引起眼睛感染等傷害。

因此做好清潔相當重要，食藥署表示，各式隱形眼鏡的清潔、保養液對鏡片具備去除表面汙物、蛋白質，同時也能消除細菌、微生物，例如先前食腦變形蟲等阿米巴原蟲，因此沖洗、儲存等各自有不同功效。民眾在選購市面產品食，看到標榜「多種效果的清潔、保養液」。應先考量自身配戴鏡片種類，「硬式、軟式、矽水膠」各自的鏡片特性，並綜合考量自己的使用習慣，挑選適合的產品。

市售的隱形眼鏡清潔液，有些宣稱可以「免手搓」。對此，食藥署提醒，隱形眼鏡最好還是不要免除手搓清潔的步驟，尤其是拋棄周期長的隱形眼鏡更是不建議省略，才能保護好自己的靈魂之窗，同時，關隱形眼鏡清潔保養，應參考核定之產品使用說明書。