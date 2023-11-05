違停新制惹怨 運將今提5建議：當檢舉達人要通過考試

違規臨停檢舉6月30日起恢復，違停記點新制也加嚴，引發職業駕駛人不滿，日前發動車輛包圍交通部抗議，引發兩派論戰。全國汽車駕駛人權益聯盟今再向交通部長王國材喊話，提出5點計程車駕駛建議，包括規畫汽機車格退出道路、落實人車分流、設置僅供臨停上下客專區、記點制符合比例原則，以及檢舉人要通過考試、檢舉時配戴識別證。

今年6月30日起，《道路交通安全管理處罰條例》新制上路，原46項檢舉項目新增到59項，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛；由於新制同步加嚴違規記點，1年內達12點，吊扣駕照2個月。職業駕駛憂心生計向民代陳情，更發動計程車包圍交通部抗議；支持交通改革者則認為，違規就是不對，否則誰要守法，使檢舉及記點新制上路滿4個月之際，再度掀起論戰。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟今天聲明指出，該新制6月30日上路後，馬路充斥「檢舉蟑螂」，對職業駕駛造成莫大衝擊，為了生計不得到交通部抗議。行人告訴他們，現在路邊都招不到計程車，司機不敢停車接客人，根本是雙輸政策。

劉鴻樟表示，首先，在「道路使用權」方面，道路兩側往往停滿汽機車格，以至職業駕駛無法靠邊停靠，不得不違規並排停車載客，建議交通部規畫讓汽機車格退出道路。

其次，建議「人車分流」；他說，交通號誌設計不夠周全，未確實做好人車分流，希望各路口號誌，行人號誌綠燈時，左側或右轉車輛，須是紅燈，讓車輛停止在停止線上，可徹底避免行人和車輛衝突；行人號誌紅燈時，車輛即可直行或右轉，解決行穿線上，常發生人車爭道問題，落實行駛車輛和行人的路權。

第三，劉鴻樟說，計程車為公共運輸系統，應享有運輸乘客的方便，在部分特定路段，黃/紅線應可方便隨時上下車權利，須明確標示不同顏色標線，且設立副牌，如註明：禁止其他車輛（尖峰）停止時間，計程車除外，僅上下客專用，不得違規停車。

他強調，此舉是讓計程車駕駛清楚明白，道路可停靠的安全合法區域，因道路使用多元化，扣除公車站牌、消防栓、路口10公尺、汽機車格，所剩無幾區域，也無法讓計程車駕駛，有安全合法的載客處。

第四，劉鴻樟指出，因道路規畫設計，加上計程車駕駛機動載運乘客，有可能在不小心的路段違規，建議「記點制」應符合比例原則，2000元以下屬微罪，可開罰、但不該記點；2000至4000元記1點；4000至6000元記2點；6000元以上記3點，以此類推。

至於檢舉制度，他認為，對檢舉人資格認定，應比照警局內稽查員身份，具備公務員通過考試認證，對交通法規認識，警局內可編列補充人員，配戴識別證，正大光明在道路檢舉，也能有嚇阻作用，降低交通安全問題。