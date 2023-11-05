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全國小一生未治療齲齒率32.95% 國教署針對6歲童推廣這服務

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教署在計畫中幼童潔牙工具使用的適切性，檢視幼兒的牙刷選擇及含氟牙膏濃度是否達到1000ppm。圖／教育部國教署提供
國教署在計畫中幼童潔牙工具使用的適切性，檢視幼兒的牙刷選擇及含氟牙膏濃度是否達到1000ppm。圖／教育部國教署提供

幼兒園是建立健康行為的關鍵場域，因此教育部國教署112學年度將針對幼兒園制定口腔保健相關策略，推廣6歲兒童「第一大臼齒窩溝封填」服務，並持續擴大辦理教師、教保服務人員的口腔保健增能研習活動，盼能養成幼兒口腔健康行為。

根據統計，全國國小一年級學童未治療齲齒率從105學年的46.95%，到111學年已經下降至32.95%，但國教署表示，兒童生長發育的關鍵階段為0至6歲，幼兒園則是健康行為建立養成的關鍵場域，因此決定向下深入幼兒園，以有效降低一年級學童的未治療齲齒率。

國教署持續委託高雄醫學大學口腔衛生學系團隊辦理「學（幼）童口腔保健計畫」，112學年度的計畫針對幼兒園幼童制定不同的推動策略，包含幼童潔牙工具使用、檢視幼兒的牙刷選擇，以及含氟牙膏濃度是否達到1000ppm。國教署還同步向幼兒主要照護者推廣6歲兒童「第一大臼齒窩溝封填」服務，並鼓勵家長協助幼童進行睡前潔牙。

此外，國教署除了延續每年辦理的4場教師口腔保健增能研習場次，111學年度更在台南市加辦2場教保服務人員口腔保健增能研習專場，112學年度將持續擴大辦理研習活動。

國教署認為，若能盡早介入口腔健康保健方法，確保校園潔牙相關資源充足，提高家長、主要照護者、學校師長對於各項防齲服務功效的認知與使用意願，即可養成幼兒良好健康生活習慣。

國教署 幼兒園 蛀牙

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