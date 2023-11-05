台鐵通勤族注意！6日起2天86列次區間車停駛 這裡查影響車次

搭乘台鐵通勤的民眾注意了，因應考試院「112年交通事業鐵路人員升資考試」，台鐵局人力不足，明天、周二有多列次區間車、區間快停駛，總計非對號列車86列次及截短13列次，其中，集集線這兩天全線停駛，建議事先查詢，免得枯等。

「112年交通事業鐵路人員升資考試」4日至明天辦理，台鐵局有297名司機員報考，影響期間內乘務人力。

台鐵局說，經調整司機員預備人力、調整未報考的司機員例假、跨單位人力支援、以駕駛督導人力支援列車駕駛工作，及優先停駛考試當日貨物列車、試運轉及專開列車等措施後，乘務人力仍不足約60人。

為降低對客運服務衝擊，台鐵局說，日前邀集相關部門多次會商及檢討後，將於明天停駛非尖峰時段的西部幹線、東部幹線區間車、區間快車及集集線區間車等，共63列次，及截短行駛區間車共13列次；周二停駛集集線區間車共23列次。

另因應集集線明天及周二全線停駛，台鐵局在二水站至車埕站間將啟動公路客運接駁轉乘服務，當天欲前往集集線旅客，可至二水站搭乘公路接駁客運，敬請旅客預先保留轉乘時間。