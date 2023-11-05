入秋最強冷空氣快來了！至少影響3天 粉專指低溫下探1字頭

入秋以來天氣暖熱，偶爾幾天偏涼。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，終於要來個有點像樣的冷空氣了。

中央氣象署昨天預告未來一周有兩波東北季風增強，氣象署預報員林定宜說，下周一和下周五各一波東北季風，北部、東半部地區的天氣會轉濕涼。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，周五晚起另一波規模較大、水氣較多的東北季風南下，影響超過4天之久，為入秋以來最強一波，但離大陸冷氣團仍有段差距。

「觀氣象看天氣」表示，大約影響時間是11日周六至13日下周一。氣溫部分，預估屆時北部、東北部低溫約17、18度，中部、花蓮約18、19度，南部、台東約20、21度。若輻射冷卻效應發威，溫度會再低一些。