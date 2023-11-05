秋老虎籠罩明晚變天 吳德榮：周五東北季風為入秋最強

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天持續受秋老虎籠罩，晴朗無雲，白天暖，各地區最高溫約在33至35度。本報資料照片
今天持續受秋老虎籠罩，晴朗無雲，白天暖，各地區最高溫約在33至35度。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨馬祖有濃霧、能見度不及200公尺。今晨平地最低氣溫出現在新竹關西鎮的16.8度；而各地區平地最低溫約在18、19度。

吳德榮說，今天持續受秋老虎籠罩，晴朗無雲，白天暖，各地區最高溫約在33至35度，清晨輻射冷卻作用，各地區平地最低氣溫仍在18、19度，日夜溫差大，應注意衣著調適。中午前後紫外線強，亦應注意。今天北部19至34度、中部18至34度、南部19至35度、東部18至33度。

他說，明天下午前各地仍晴朗，白天偏暖，清晨輻射冷卻、氣溫偏低，中南部清晨易有局部輻射霧。

吳德榮表示，明天傍晚到周二東北季風南下，冷空氣並不強，大台北、東半部因有雨而轉涼，東北部降雨較明顯；桃園以南高溫略降、影響不大。

他表示，周三至周五白天東北季風減弱，天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫明顯回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，周五晚起另一波規模較大、水氣較多的東北季風南下，影響超過4天之久，為入秋以來最強一波，但離大陸冷氣團仍有段差距。北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐漸下降，有感轉涼，要注意添衣；中南部氣溫略降。

吳德榮 東北季風 輻射

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