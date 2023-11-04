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避免鳥擊 高雄機場重申周圍禁放飛鴿子

中央社／ 高雄4日電

高雄國際機場為擔心鳥擊，近期巡查要求附近已列管鴿主只准飼養不准放飛，航空站副主任洪建男今天表示，此規定已行之有年，至於周遭流浪鴿子也會派員驅趕。

高雄機場航空站副主任洪建男今天接受中央社記者電訪表示，依據民航法規定，航空站四周公告距離範圍內本就禁止飼養飛鴿，養鴿戶須提出申請並接受定期訪查列管才可飼養，此規定早就行之有年，禁止放飛也是為了飛航安全。

洪建男說，航空站會定期派員調查附近養鴿戶，並宣導禁止放飛，簽立不放飛切結書。近期已清查列管數十間鴿舍；若於禁養區域想飼養飛鴿需向航空站提出申請，待審核通過後會再報請交通部民航局核准。

針對機場周遭聚集大量流浪鴿子，洪建男則回應，機場方會每天派員巡查，將鴿子驅趕出跑道外。

依據民航法規定，未申請便於航空站四周公告距離範圍內飼養飛鴿者，可開罰30萬元；養鴿戶收受禁止飼養飛鴿通知書後，仍持續放飛者，可罰60萬元；經列管並簽立不放飛切結書的養鴿戶有放飛情形者，同樣可罰60萬元。

高雄國際機場近期傳為排除鳥擊危機，在清查周遭大寮區鴿舍後，要求鴿主只准飼養，不准放飛，違法可開罰新台幣30萬元並拆除鴿舍，引發地方反彈，並質疑機場不處理周遭的流浪鴿子。

機場 鴿子 鳥擊 民航局

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