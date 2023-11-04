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合歡山3停車場將收費 預計113年3月開辦

中央社／ 南投縣4日電
繼清境農場2處停車場12月起收費，同條旅遊軸線的合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場也正由南投林業分署辦理收費規劃，預計113年3月開辦。圖為合歡山莊停車場。聯合報系記者江良誠／翻攝
繼清境農場2處停車場12月起收費，同條旅遊軸線的合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場也正由南投林業分署辦理收費規劃，預計113年3月開辦。圖為合歡山莊停車場。聯合報系記者江良誠／翻攝

清境農場2處停車場12月起收費，同條旅遊軸線的合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場也正由南投林業分署辦理收費規劃，預計113年3月開辦；小風口停車場也朝收費方向進行討論。

橫跨南投縣、花蓮縣的合歡群峰是知名高山景區，由於省道台14甲線交通便利，春天高山杜鵑花開、冬天下雪總吸引大批人車上山，就算昆陽、武嶺、合歡山遊客中心、小風口設有停車場，但假日仍經常爆滿，花季時更是天未亮就要搶車位，甚至還有「車露」亂象。

合歡山國家森林遊樂區屬農業部林業及自然保育署南投分署管轄，據中央社記者掌握消息，南投林業分署今年開會研議昆陽、武嶺、合歡山遊客中心停車場收費辦法，並向相關單位收集意見；南投縣政府表示，昆陽、武嶺、合歡山遊客中心皆有縣府核發停車場登記證。

南投林業分署今天向中央社記者證實表示，合歡山國家森林遊樂區所轄昆陽、武嶺、合歡山莊停車場現為免收費，為提高停車場周轉率、改善停車亂象、符合使用者付費原則、降低環境負荷量，目前正辦理停車場委託經營管理招標作業，今年10月底完成資格審查，11月中旬辦理評選作業，預計民國113年3月開辦收費。

有關昆陽、武嶺、合歡山莊停車場未來收費金額、是否24小時收費、是否採車牌辨識等細節，因尚未評選廠商，因此南投林業分署未有進一步說明；小風口停車場也是合歡山重要停車空間，太魯閣國家公園管理處與林業及自然保育署同樣朝向收費討論，尚無實施時程。

農業部改制前名稱是行政院農業委員會，審計部今年6月9日發文給財政部指出，審計部調查發現農委會等機關經管公有土地供公眾停車，部分場域未管理或管理未臻周延、未依相關函示訂定管理辦法及收費標準，難以排除車輛久占情形，也不符合使用者付費原則。

審計部指出，財政部103年1月29日函示中央政府各機關學校應清查停車場使用情形，並研擬管理辦法，但經審計部調查結果，仍有部分機關未訂定管理辦法及收費標準，請督促中央政府各機關學校就經管公有土地作為停車使用，強化土地管理或研議採取收費、其他適當管理機制，避免土地遭久占，兼顧資源合理運用。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場委託統一企業股份有限公司經營清境農場遊客休閒中心（清境商場）、清境小瑞士花園，設有便利商店、咖啡館，是遊客到清境農場、合歡山重要休息地點，但有車輛長期占用免費停車位，考量使用者付費，這2處停車場12月1日起收費，小型車每小時新台幣50元、大型車100元。

停車場 合歡山 清境農場

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