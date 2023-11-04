肺癌連年登十大癌症死亡之首 醫：及早篩檢很重要

肺癌居全球十大癌症死因之首，台灣更連續19年高居國人十大癌症死亡人數首位，如何預防成全民課題，台灣癌症基金會執行長、台灣腫瘤權威教授賴基銘指出，肺癌患者不只年輕化，不少人甚至未抽菸、吸二手菸，政府首要任務應啟動全面調查，釐清確切致癌因子，同時放寬篩檢條件，讓更多人及早發現治療。

賴基銘今出席台灣癌症基金會活動，對於肺癌愈來越年輕化，賴基銘說，他的門診近日就出現一名24歲女性罹患肺癌，一問得知對方的工作環境大量接觸油煙、煤煙，和其他空氣污染嚴重區域，許多人不抽煙、不吸二手菸的人也罹癌，雖然許多20、30歲患者的肺部腫瘤都低於1公分，但預防和及早治療很重要，國家目前首要工作是釐清空氣中到底有哪些致癌因子。

對於戴口罩是否能防範肺炎，賴基銘表示，目前還沒有統計資料顯示口罩能確實預防肺癌，目前台灣首要任務還是透過全國性研究，了解罹患肺癌的主因為何，台大公共衛生研究所已有研究出，越往南方的地區，尤其是高雄，肺癌增加可能原因與PM2.5有很大關連。

賴基銘也提到，台灣女性除非有抽菸史，否則無法領政府補助做肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT）篩檢，但抽菸女性僅佔全台人口5%，因家族史患肺癌的人更少，如此狹隘的門檻導致每天做肺癌篩檢的人太少，，許多沒有拿政府補助的人只能做自費篩檢，才及時發現發現早期肺癌，趁早救治。

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