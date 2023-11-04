台塑生醫回收舊玩具達39公噸 若劣質塑料難再利用

市售玩具越來越多元，但大多數舊玩具不容易進到資源回收體系，台塑生醫與玩具圖書館推動「二手玩具循環」，近4年已累積回收39公噸的二手玩具，平均每個月約有1公噸的二手玩具會進到玩具基地，不過較大的困難在於維修專業人力較少，以及劣質塑料多，玩具再利用多少受限。

台塑企業與玩具圖書館協會今天在台化彰化廠福利大樓舉辦彰化二手玩具市集，其中大型回收玩具與海廢塑膠再製成的家具「甜點露露椅」今年獲得德國iF設計獎，今天也結合成體驗遊戲曝光。

台塑生醫統計，玩具基地專案2020年推動以來，目前已經成為中部最大的二手玩具物流中心，透過線上二手玩具申請領用平台，累計201個不同社福機構、學校等單位申請領用玩具，合計領用二手玩具11公噸。

玩具基地組長黃智筠說，目前有3人專職維修玩具，其餘都是志工協助，現在的玩具材料多元，收進來的舊玩具有4成狀況不錯，6成較破舊，其中發現電子塑膠玩具最多，常見電池漏液而損壞，通常換個線路、墊片就可修好，也確實有品牌的玩具較耐玩，雜牌玩具可能因塑膠碎裂就不容易復原，另木頭玩具在黏貼補救上相對容易一些，志工也會將不同木頭玩具重新組合成新品。

為了讓舊玩具不要直接成為垃圾，玩具基地修復玩具外，也將無法復原的玩具作為玩具拆解課的教具，黃智筠說，學生可以學習自己簡易修復玩具，或重新創作拼接；也有的修復後的玩具成為活動贈品，甚至庫存做周轉。

彰化縣府環保局工程科長林群富說，一般塑膠玩具有分材質，各公所清潔隊回收狀況不一，若有含電池的玩具會回收，其他一般塑膠玩具較少回收，主要是塑膠玩具材質種類多，有些回收價格低，進到資源回收市場經濟效益不佳；另常見的木製玩具除非是實木、木材，否則像玩偶一樣也都難回收。

林群富表示，仍有些清潔隊會專程收玩具清洗乾淨拆解分類，或協助進入二手物交換站，例如員林市清潔隊；就能將這些沒回收價值的物品，延續新生命，達到永續利用。